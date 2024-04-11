Την Κυριακή 14 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθούν οι προκριματικές εκλογές ανάδειξης των υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και θα διαρκέσει ως τις 8 το βράδυ.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Κουμουνδούρου "στην καινοτόμο αυτή διαδικασία δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και οι φίλοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι οποίοι/ες θα προσέλθουν την 14η Απριλίου στα εκλογικά τμήματα (8 π.μ. ως 8 μ.μ.) και θα λάβουν μέρος στην προκριματική εκλογική διαδικασία συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα φίλου/ης του ΣΥΡIΖΑ-ΠΣ".
Υπενθυμίζεται πως τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι φίλοι/ες καθώς επίσης και οι κάτοικοι του εξωτερικού που επιθυμούν να ψηφίσουν διαδικτυακά είχαν κληθεί να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής (με ακριβή στοιχεία επικοινωνίας) για την προκριματική ψηφοφορία, όπως αυτή αναρτήθηκε στον i-syriza, μέχρι τις 7/4/2024 στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος.
Οι εκλογείς που θα ψηφίσουν με φυσική παρουσία θα μπορού να επιλέξει τους υποψηφίους της περιφέρειας στην οποία ανήκει το Εκλογικό Τμήμα στο οποίο προσέρχονται.
Οι εκλογείς που θα ψηφίσουν διαδικτυακά θα μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν σε μια από τις 14 περιφέρειες.
Ακολουθούν οι Περιφέρειες με τους/τις εκλεγμένους/ες και τους σταυρούς προτίμησης:
Αττική: εκλέγονται 12 - (μέχρι 4 σταυρούς)
Απόδημοι: εκλέγονται 2 - (1 σταυρό)
Κεντρική Μακεδονία: εκλέγονται 4 - (μέχρι 2 σταυρούς)
Θεσσαλία: εκλέγονται 3 - (1 σταυρό)
Δυτική Ελλάδα: εκλέγονται 3 - (1 σταυρό)
Κρήτη: εκλέγονται 2 - (1 σταυρό)
ΑΜΘ: εκλέγονται 2 - (1 σταυρό)
Πελοπόννησος: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)
Στερεά Ελλάδα: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)
Νότιο Αιγαίο: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)
Ήπειρος: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)
Δυτική Μακεδονία: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)
Ιόνιo: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)
Βόρειο Αιγαίο: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)
Υπενθυμίζεται πως στο site https://euroekloges.syriza2024.gr υπάρχουν αναρτημένοι οι υποψήφιοι/ες ανά Περιφέρεια με τα βιογραφικά τους.
Τα εκλογικά κέντρα ανά Περιφέρεια
Ακολουθεί η λίστα με τα εκλογικά κέντρα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Αναγράφεται κατά σειρά η Νομαρχιακή Οργάνωση, ο Δήμος (Οργάνωση Μελών) και η ονομασία του εκλογικού κέντρου:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΘΑΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΠΡΙΝΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΕΒΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 2ο ΚΑΠΗ (ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ)
ΕΒΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΕΒΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΩΡΑΣ
ΕΒΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, Αν.ΒΡΕΤΤΟΥ 7 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ, Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΒΒΒ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 11 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΣΑΚΗ ΤΚ16672 ΒΑΡΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ 13 ΚΟΡΩΠΙ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 7, ΛΑΥΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 64 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΡΤΕΜΙΣ Ι.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 3, ΤΚ 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 21 ΠΑΙΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΧΡ.ΜΑΝΤΙΚΑ 18 ΤΚ 19009
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ 14 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΚΑΠΗ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ, Μαρμαρά 33 19015 ΩΡΩΠΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ 21
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, (Α1 Ο.Μ.) Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής , Μεσογείων 415-417 Αγία Παρασκευή.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, (Α2 Ο.Μ.) Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής , Μεσογείων 415-417 Αγία Παρασκευή.
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Ο.Μ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ) Δημαρχείο Αμαρουσίου, Αίθουσα εκδηλώσεων, Βασιλίσης Σοφίας 9 Μαρούσι, ΤΚ 15124
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ) Δημαρχείο Αμαρουσίου, Αίθουσα εκδηλώσεων, Βασιλίσης Σοφίας 9 Μαρούσι, ΤΚ 15124
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων, αίθουσα ΜΟΥΣΩΝ Κισσάβου 11 Βριλήσσια
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Γραφείο Ο.Μ. Ηρακλείου Αττικής Βάκχου 10 Ηράκλειο Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Γ' ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΓΡΑΥΛΗΣ & ΚΗΦΙΣΟΥ, 14564 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο της Πεύκης Χρυσοστόμου Σμύρνης & Ρήγα Φεραίου Πεύκη
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Μεταμόρφωσης Πευκών 53 Μεταμόρφωση
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΙ ΤΖΑΒΕΛΑ 2 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Γραφείο Ο.Μ. Παπάγου- Χολαργού Κεραμικού 2 και Βεντούρη Χολαργός
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Γραφείο ΟΜ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Κυκλάδων 1, Μελίσσια
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ ( πρώην BLUE BELL ) Παλαιό Ψυχικό
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Γραφείο Ο.Μ. Χαλανδρίου Χαϊμαντά 19-21 Χαλάνδρι
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Μ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8)
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΣΤΕΚΙ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΚΠΑ), ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ 11, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΣΤΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΚΚΑ 109, ΜΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ , 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 189
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ Γρ. Λαμπράκη 2
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 1ο ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Α' ΚΑΠΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 3o ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 37 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 37 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (1η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (2η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ΣΑΜΟΥΗΛ 18 ΑΝΩ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (3η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (4η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (5η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ΣΑΜΟΥΗΛ 18 ΑΝΩ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, Β ΚΑΠΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 54)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ 125-127)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΙΠΠΑΡΧΟΥ 58)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΡΑΤΙΝΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΙΩΝ 32 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΔΡΑ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 74
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΣΕΠΟΛΙΑ-ΚΟΛΩΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΓΚΡΑΒΑΣ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ 62
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΤΡΟΙΑΣ 28
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΚΥΨΕΛΗΣ & ΟΜ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΔΡΑ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 59
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Γραφείο Ο.Μ. Γαλατσίου Λέσβου 5 ΤΚ 11147 Γαλάτσι
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, Α΄ΚΑΠΗ ΥΜΗΤΤΟΥ, Παπαστράτου14
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜ ΔΑΦΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ A' ΟΜ Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ B' ΟΜ Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜ ΠΑΝΩ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜ ΚΑΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΚΑΠΗ Λεωφόρος Δεκελείας 154 ( δίπλα στο Σινέ 'Αλσος) Νέα Φιλαδέλφεια
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 75
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 75
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΣΙΟΔΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ Α - ΚΑΠΗ ΑΓ ΤΡΥΦΩΝΑ (Αρχιπελάγους 31 και Κων. Αθανάτου)
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ Β - ΚΑΠΗ ΑΓ ΤΡΥΦΩΝΑ (Αρχιπελάγους 31 και Κων. Αθανάτου)
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Γραφεία Ο.Μ Αργυρούπολης Αλεξουπόλεως 68
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Γραφεία της ΟΜ Ελληνικού Λεωφόρος Ιασωνίδου 22
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΣΚΡΑ 84
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΣΚΡΑ 84
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 30
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΧΑΡΜΑΝΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΒΡΥΟΥΛΩΝ 14)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΒΡΥΟΥΛΩΝ 14)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΕΡΑΤΟΥΣ 8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΝΑΞΟΥ 32
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Ε1 ΚΑΠΗ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΛ. ΝΕΡΑΙΔΑΣ (Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 48) Π.ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Β ΚΑΠΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ Παύλος Ανδρεόπουλος
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ( ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ( ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ, ΚΕΠ ΓΑΛΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ Π Σ ΛΗΜΝΟΥ Κυδα 6 Μύρινα Λήμνου
ΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΧΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ, Δημαρχείο Χίου Δημοκρατίας 2 ΧΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, ΠΟΛΎΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΙΝΕΜΑ ,ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ , ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 3 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΠΕΤΡΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΠΛΩΜΑΡΙ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ,ΠΛΩΜΑΡΙ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΗΣ -ΛΕΣΒΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΩΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΩΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΤΙΑΙΩΝ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ (ΓΑΒΑΛΟΥ), ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ 'ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑ , ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ (ΟΡ. ΒΑΛΤΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΟΙΝΙΑΔΕΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Δημαρχείο ΑΣΤΑΚΟΥ
ΑΧΑΊΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ , ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32 Α
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 29, ΑΚΡΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ' ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 25001, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α, 25, 26221, ΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΝΟΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ- ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΣΙΝΕ ΑΣΤΡΟΝ, ΛΕΧΑΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΚΑΠΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΚΑΠΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΚΑΠΗ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ, OM ΒΟΪΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΙΤΙΣΤΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΜ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΜ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΜ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΜ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΟΜ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΟΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΟΜ ΕΟΡΔΑΙΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΜ ΕΛΙΜΕΙΑΣ-ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ, ΟΜ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΜ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΑΘΑΜΑΝΙΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΑΤΟΦΙΛΗΤΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΘΕΟΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ (ΚΕΠ)
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΣΤΑΔΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΣΤΑΔΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ - ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ -ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 7
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟ -ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΟΦΑΔΩΝ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ, Γραφεια ΟΜ Αγιάς
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Γραφεία ΟΜ ΕΛΑΣΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, Γραφεία ΝΕ Λάρισας
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Γραφεία ΝΕ Λάρισας
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ, Γραφεία ΝΕ Λάρισας
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, Γραφεία ΟΜ Τυρνάβου
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Γραφεία ΟΜ Φαρσάλων
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, Γραφεία Συριζα
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Πρώην Δημαρχείο Νέας Αγχιάλου
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ N. Ιωνίας
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, Κτίριο ΚΕΓΕ Αργαλαστής
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Δημαρχείο Ρ. Φεραίου
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΕΠ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 57
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΑΧΑΡΑΒΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΑΡΡΓΥΡΑΔΕΣ)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΛΕΥΚΙΜΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΙΟΣ ΠΑΞΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Δήμος Αργοστολίου , Γραφεία ΖΥΡΙΖΑ Αργοστολίου
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΑ 205
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 58)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ(ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ΠΕΡΑΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΚΑΠΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΑΒΑΚΗ 8 ΘΕΡΜΗ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 57)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 57)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 0 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ & ΧΗΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ & ΧΗΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 125)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΚΕΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ 43 - ΣΥΚΙΕΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 57 ΠΥΛΑΙΑ(ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 6 ΠΑΝΟΡΑΜΑ(ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ , Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρη (ΛΑΓΚΑΔΑ 221)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ , Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρη (ΛΑΓΚΑΔΑ 221)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 3 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΚΙΛΚΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ, Γραφείο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ 25ης Μαρτίου 7 Κιλκίς
ΚΙΛΚΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, Γραφείο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μ.Αλεξανδρου 54 Αξιούπολη
ΚΙΛΚΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, Γραφείο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κουντουριώτου 5 Γουμένισσα
ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, Πρώην Δημαρχείο Δήμου Δίου, Κονταριώτισσα
ΠΙΕΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λιτοχώρου
ΠΙΕΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Λεπτοκαρυάς
ΠΙΕΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, Αλεξάνδρου Παπάγου 56 & Μακεδονίας
ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, Στα γραφεία της Ο. Μ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, Στα γραφεία της Ο. Μ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, Παλιό Δημαρχείο Νέου Σκοπού
ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΟΜ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ, Καφενείο Τσουντουρακη Κων/νου Ποντισμένο
ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, Στα γραφεία της Ο. Μ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Στα γραφεία του κόμματος-πλατεία Εμπορίου-Διονυσίου Σολωμού 60
ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, Δημοτικό κτίριο, ισόγειο
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Γραφεία Σύριζα ΙΕΡΙΣΣΟΣ Αριστοτελους 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ .Απ. Μαμέλη και 25ης Μαρτιου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ . Πιτσούλη και Μυκονιάτη
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Αιθουσα Κοινότητας ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Αίθουσα ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΜΥΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥΛΥΓΥΡΟΥ Ασκληπιου39
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, Αιθουσα Κοινότητας ΝΈΟ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, Αιθουσα Κοινότητας ΣΥΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΑΡΧΑΝΕΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΡΧΑΝΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΠΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΒΙΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΗΜΙ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡ. ΗΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ -ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΧΑΝΙΩΠΟΡΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ 36 - ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 110 - ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 110 - ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 45 - ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 211 ΓΑΖΙ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ 1 - ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΦΑΙΣΤΟΥ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 110 ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΜΟΙΡΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚ ΠΡ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ , ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡ.ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΕΠ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΑΠΗ Περάματος
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, Δημαρχείο Βρυσών
ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ, Δημαρχείο Κανδάνου
ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, Δημαρχείο Κισάμου
ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Πολιτιστικό κέντρο ΜΑΛΕΜΕ
ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, Πνευματικο κέντρο Σφακιών
ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΝΕΑΡΧΟΥ 36 (ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ)
ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ 192 ΧΑΝΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ)
ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Τέως Δημαρχείο Ακρωτηρίου (Πιθάρι)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ 'ΑΝΔΡΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ
ΘΗΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Μ ΘΗΡΑΣ / ΦΗΡΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, Αίθουσα ΔΣ Αστυπάλαιας (Χώρα Αστυπάλαιας)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ, Γραφεία ΟΜ Καλύμνου (Ενορία Χριστού)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, Γραφεία ΟΜ Λέρου (Πλάτανος Λέρου)
ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΕΣΤΗΣ / ΚΟΡΡΗΣΙΑ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΝΟΥ
ΚΩ, ΔΗΜΟΣ ΚΩ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ (Δήμος Κω)
ΚΩ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ, Δημοτική Βιβλιοθήκη
ΜΗΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
ΝΑΞΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ / ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
ΠΑΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΡΟΔΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΦΑΝΤΟΥ
ΡΟΔΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΓΕΝΝΑΔΙ
ΡΟΔΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΚΕΠ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ), ΚΡΕΜΑΣΤΗ
ΡΟΔΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΣΥΜΗ
ΡΟΔΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΛΑΡΝΑΚΑΣ 5
ΣΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ 'ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΑΓΡΟΣ ΟΕ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 69 ΛΥΓΟΥΡΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ 'Αστρος
ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρόπαια
ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μεγαλόπολης ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ 5
ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, Αίθουσα Μ. Αλέξανδρος ,Βραχάτι (Π.Ε.Ο Αθηνών).
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείο Κορίνθου (ισόγειο)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, Δημοτική Βιβλιοθήκη Λουτρακίου, Οικονόμου 3 και Τομπάζη
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείο
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Εργατικό Κέντρο Κιάτου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, Κέντρο πολιτισμού Γυθείου (Παρθεναγωγείο) Γύθειο
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, καφέ ΤΑΡΑΤΣΑ (λιμανάκι Ελαφόνησου)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ, Ξενοδοχείο Νεφέλη Σκάλα
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, Αίθουσα ΚΑΠΗ Μολάους
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ61-63
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ-ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ-ΘΗΒΑ (Αντιγόνης 13)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ-ΛΙΒΑΔΕΙΑ (Φίλωνος 27)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ (28ης Οκτωβριου 28)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΔΗΛΕΣΙ (Λεωφ. Σχηματαρίου)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΕΝΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΝΤ.
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ,
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΕΠ )
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)
ΦΩΚΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Ν.ΓΙΑΓΤΖΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ
ΦΩΚΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΩΝ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΦΩΚΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΚΕΠ)
ΦΩΚΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ, ΚΕΠ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.