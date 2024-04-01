Άκης Σκέρτσος στον ΣΚΑΪ: Ουρανοκατέβατος ο Κασσελάκης- Έχει την ψυχή Πολάκη

«Χρειάζεται περισσότερο μέτρο και σωφροσύνη, να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό και να γνωρίζουμε σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε», τόνισε με αφορμή την πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Κασσελάκη για διπλές εκλογές, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Δυστυχώς ο κ. Κασσελάκης, έχει έρθει ουρανοκατέβατος σε ένα πολιτικό περιβάλλον που εδώ και 50 χρόνια, έχει κατακτήσει την πολιτική σταθερότητα και ομαλότητα, το αδιάβλητο των εκλογών και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς ως κυβέρνηση, το λένε οι δικαστικές ενώσεις, οι δικηγορικοί σύλλογοι που έχουν κατά το σύνταγμα την αρμοδιότητα να επιτηρούν τις εκλογές», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Απαντώντας στη δήλωση του κ. Κασσελάκη για τοποθέτηση διεθνών παρατηρητών κατά τη διεξαγωγή των εκλογών είπε ότι «αυτό που έφερε ως πρόταση να έρθουν διεθνείς παρατηρητές, ο κ. Κασσελάκης δεν το ήξερε, αλλά σε κάθε εκλογές υπάρχουν».

Στην ερώτηση γιατί προχώρησε σε αυτήν την πρόταση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι «ο κ. Κασσελάκης έχει την ψυχή Πολάκη και λέει κάθε μέρα πράγματα που ούτε ο κ. Τσίπρας που χαρακτηρίζεται από λαϊκισμό δεν τόλμησε να ξεστομίσει».

Για το θέμα των Τεμπών είπε πως είναι «ένα τραύμα όλων μας και λογοδοτώ καθημερινά για να αποδοθεί ναλήθεια».

Στις καταγγελίες περί «μονταζιέρας» και συγκάλυψης» είπε ότι «αυτό ότι θα το αποδείξει η δικαιοσύνη»

Αναφορικά με τις αποφυλακίσεις εμπλεκομένων στην τραγωδία των Τεμπών ο κ. Σκέρτσος, ανέφερε ότι «δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις τις δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.