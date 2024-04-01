Στο φουλ οι μηχανές σε Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Αλλαγής σελίδας με κλείσιμο "μετώπων" και βήμα ταχύ στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές ανοίγει από σήμερα εκ νέου η κυβέρνηση, με οδικό χάρτη την προτεραιότητας της καθημερινότητας και την αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες.

Ο μήνας και η εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με τις αναγκαίες – μετά τις παραιτήσεις των κυρίων Σταύρου Παπασταύρου και Γιάννη Μπρατάκου – ανακατατάξεις εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι στη δεδομένη πολιτική και προεκλογική στιγμή δεν προκρίνεται ένας δομικός ανασχηματισμός είτε στην κυβέρνηση είτε στο Μαξίμου και όπως όλα δείχνουν τα κενά που δημιουργήθηκαν θα καλυφθούν με ανακατανομή των ρόλων μεταξύ των υπαρχόντων προσώπων, με μια εσωτερική αναδιάταξη.

Σε αυτό το πλάνο, κεντρικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του πρώην Υπουργού Επικρατείας, Σταύρου Παπασταύρου πιθανότατα θα αναλάβει κατά κύριο λόγο ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης.

Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια πολιτική αναβάθμιση, αναλαμβάνοντας επιπλέον αρμοδιότητες πέραν του κοινοβουλευτικού έργου, μετά τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισε σε όλη τη δύσκολή κοινοβουλευτική μάχη που έδωσε η κυβέρνηση στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας.

Οι αλλαγές δεν αποκλείεται να έχουν και χωροταξικό χαρακτήρα με τον κ. Βορίδη να μετακομίζει Μάλιστα αναμένεται να από την οδό Ζαλοκώστα στον πρώτο όροφο του Μεγάρου Μαξίμου, στο γραφείο που ήταν μέχρι πρότινος ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ σύμφωνα με το εν λόγω πλάνο φαίνεται να συνεπικουρείται από τον έμπειρο σε ζητήματα νομοθετικού έργου γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, Στέλιου Κουτνατζή.

Μία σύνθεση που παράλληλα – αν επικυρωθεί- αναμένεται να ισχυροποιήσει και τον έτερο Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, ο οποίος θα έχει ακόμα πιο κρίσιμο ρόλο για την προώθηση του κυβερνητικού έργου, αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος, νγωρίζει όσο κανείς άλλος την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος.

Σε ότι αφορά τον διάδοχο του Γιάννη Μπρατάκου, η λύση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής Γιώργου Μυλωνάκη, χάνει έδαφος καθώς όλα συγκλίνουν στην παραμονή του κ. Μυλωνάκη στον κομβικό ρόλο που έχει στο Κοινοβούλιο ως συνδετικό κρίκος μεταξύ Κοινοβουλευτικής Ομάδας – Μεγάρου Μαξίμου- Πειραιώς.

Αντ' αυτού, υπάρχουν εισηγήσεις ο αντικαταστάτης του κ. Μπρατάκου να είναι ο έμπιστος συνεργάτης του πρωθυπουργού και διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μιχάλης Μπεκίρης ή ο εξ απορρήτων συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Θανάσης Νέζης.

Δεν αποκλείεται ωστόσο η επιλογή του προσώπου να γίνει εκτός Μεγάρου Μαξίμου με κριτήριο τα διοικητικά και όχι τα πολιτικά χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, οι "μηχανές" τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στην οδό Πειραιώς, φουλάρουν για τις κάλπες της 9ης Ιουνίου, με κύριο χαρακτηριστικό και προτεραιότητα τις περιοδείες και την επαφή με τους πολίτες, ποντάροντας στην όλο και μεγαλύτερη συσπείρωσης της βάσης του κόμματος και σε μία μάχη κατά της "χαλαρής ψήφου".

Το σκηνικό της ακραίας πόλωσης και της αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλων των προηγούμενων ημερών, σκιαγράφησαν ήδη το κλίμα και την οξύτητα που θα χαρακτηρίσουν την προεκλογική περίοδο, με το Μέγαρο Μαξίμου, να προσδίδει εθνικά χαρακτηριστικά στην απόφαση της ευρωκάλπης.

Γεγονός που προδιαγράφει τα σκληρά διλήμματα που θα τίθενται από εδώ και στο εξής κατά τις περιοδείες του πρωθυπουργού, αλλά και των γαλάζιων στελεχών, με κεντρικό στόχο τη συστράτευση των γαλάζιων ψηφοφόρων, αλλά όλων εκείνων των ψηφοφόρων που επιθυμούν τη σταθερότητα στη χώρα και όχι την περιδίνηση σε αχαρτογράφητα νερά και νέες ενδεχόμενες περιπέτειες.

Υπό αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφτεί αύριο τα Καλάβρυτα, όπου επρόκειτο να μεταβεί την Πέμπτη αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγων της κοινοβουλευτικής διαδικασίας της πρότασης δυσπιστίας.

Παράλληλα, όλη την εβδομάδα Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς θα κινούνται σε ρυθμούς συνεδρίου, καθώς ανοίγει την αυλαία του το 15ο Συνέδριο της Ν.Δ., από τις 5 έως τις 7 Απριλίου, σε ένα χώρο συμβολικό, στο Ζάππειο Μέγαρο, εκεί δηλαδή που υπογράφηκε το 1979 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η Συνθήκη Προσχωρήσεως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).

Ένα Συνέδριο-ορόσημο, καθώς θα σηματοδοτήσει και το πέρασμα σε μία νέα εποχή, με τη Ν.Δ. να διανύει τη δεύτερη συνεχόμενη θητεία της.

Το τριήμερο συνέδριο, θα ξεκινήσει τις εργασίες του με ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα παρουσιαστεί βίντεο με τους σημαντικότερους σταθμούς στη μακρόχρονη πορεία της, από την ίδρυσή της έως σήμερα, και θα εστιάζει και στο ορόσημο της 9ης Ιουνίου, την ημερομηνία των ευρωεκλογών.

Στην πραγματικότητα θα σημάνει και την επίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, και ως τις 14 Απριλίου, η ΝΔ θα παρουσιάσει και το σύνολο των υποψήφιων ευρωβουλευτών της.

