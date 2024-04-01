Κασσελάκης: Καταθέτουμε συγκεκριμένο και πανίσχυρο κατηγορητήριο για τα Τέμπη

Πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής αναφορικά με το δυστύχημα των Τεμπών αναμένεται να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αύριο Τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.
«Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής, Καραμανλής ίσον Μητσοτάκης» δηλώνει στο μήνυμά του στο Instagram ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όσον αφορά την τραγωδία στα Τέμπη.
«Καταθέτουμε αύριο κατηγορητήριο με ξεκάθαρους λόγους για τους οποίους πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον του Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή» σημειώνει ο κ. Κασσελάκης στον απόηχο της πρότασης δυσπιστίας που καταψηφίστηκε στη Βουλή.
Στην ανάρτησή του, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Απλές πολιτικές εξισώσεις:
Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής.
Καραμανλης ίσον Μητσοτάκης.
Διαβάζω αυτό που αναρωτήθηκε προσχηματικά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή: «Πού ακούστηκε αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Να στηρίξουμε προανακριτική έτσι, γενικά, χωρίς κατηγορητήριο;».
Να λοιπόν το κατηγορητήριο.
Συγκεκριμένο και πανίσχυρο.
Με ξεκάθαρους λόγους για τους οποίους πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον του Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.
Το καταθέτουμε αύριο.
Αφού το διαβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύεται ότι θα υπερψηφίσει, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ώστε ο Κωστας Καραμανλής να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, μετά από άσκηση ποινικής δίωξης;
Θα στηρίξει την αλήθεια ή θα συνεχίσει τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών;
Την απάντηση την ξέρετε και την ξέρω.
Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ του στερεί ακόμη και την τελευταία δικαιολογία.
Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής
Καραμανλής ίσον Μητσοτάκης.
Η συγκάλυψη έχει πρόσωπο».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.