Κασσελάκης: Καταθέτουμε συγκεκριμένο και πανίσχυρο κατηγορητήριο για τα Τέμπη

«Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής, Καραμανλής ίσον Μητσοτάκης» δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης στην ανάρτησή του στο Instagram

Κασσελάκης

Πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής αναφορικά με το δυστύχημα των Τεμπών αναμένεται να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αύριο Τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης. 

«Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής, Καραμανλής ίσον Μητσοτάκης» δηλώνει στο μήνυμά του στο Instagram ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όσον αφορά την τραγωδία στα Τέμπη.

«Καταθέτουμε αύριο κατηγορητήριο με ξεκάθαρους λόγους για τους οποίους πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον του Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή» σημειώνει ο κ. Κασσελάκης στον απόηχο της πρότασης δυσπιστίας που καταψηφίστηκε στη Βουλή.

Στην ανάρτησή του, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Απλές πολιτικές εξισώσεις:
Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής.
Καραμανλης ίσον Μητσοτάκης.

Διαβάζω αυτό που αναρωτήθηκε προσχηματικά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή: «Πού ακούστηκε αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Να στηρίξουμε προανακριτική έτσι, γενικά, χωρίς κατηγορητήριο;».

Να λοιπόν το κατηγορητήριο.
Συγκεκριμένο και πανίσχυρο.
Με ξεκάθαρους λόγους για τους οποίους πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον του Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.
Το καταθέτουμε αύριο.

Αφού το διαβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύεται ότι θα υπερψηφίσει, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ώστε ο Κωστας Καραμανλής να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, μετά από άσκηση ποινικής δίωξης;

Θα στηρίξει την αλήθεια ή θα συνεχίσει τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών;

Την απάντηση την ξέρετε και την ξέρω.
Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ του στερεί ακόμη και την τελευταία δικαιολογία.

Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής
Καραμανλής ίσον Μητσοτάκης.
Η συγκάλυψη έχει πρόσωπο».

Πηγή: skai.gr

Στέφανος Κασσελάκης Τέμπη Κυριάκος Μητσοτάκης
