Κούλογλου και Σακελλαρίδης στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Αριστεράς - Τα πρώτα δέκα ονόματα

Τις πρώτες δέκα υποψηφιότητες για τις ευρωεκλογές ενέκρινε το Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό της Νέας Αριστεράς.

Αναλυτικά τα ονόματα:



Θέμης Αμπλάς, μέλος διοίκησης ΓΣΕΕ Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αν. Kαθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ

Μπάμπης Κασίμης, Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώην γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος, ευρωβουλευτής

Αντώνης Μπόγρης, ερευνητής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Έχει διατελέσει σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας

Λατίφ Νταρουίς, καθηγητής πανεπιστημίου, εκπρόσωπος Παλαιστινιακής Παροικιάς

Νατάσα Ρωμανού, ερευνήτρια της ΝΑΣΑ στη Μοντελική Ωκεανογραφία και το Κλίμα. Διδάσκει ως συμβεβλημένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης

Κατερίνα Σαράντη, πρωταθλήτρια παρατριάθλου

Γαβριήλ Σακελλαρίδης, οικονομολόγος επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού Νέας Αριστεράς

Έλενα Όλγα Χρηστίδη, ψυχολόγος, ακτιβίστρια ΛΟΑΤΚΙ+, διετέλεσε επιστημονικά συνυπεύθυνη του Orlando LGBT+

