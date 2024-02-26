Την άποψή του ότι βγήκε « ενισχυμένος » από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξη του στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, δηλώνοντας, παράλληλα, βέβαιος ότι θα « παραμείνει αρχηγός του ΣυΡιζΑ μέχρι τις εθνικές εκλογές ».

« Όποιος θέλει να με αμφισβητήσει, με χαρά να με αμφισβητήσει. Εάν χρειαστεί να ξανακερδίσω, θα ξανακερδίσω », είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι « δεν είναι θέμα αλαζονείας ».

Όπως εξήγησε, ο κόσμος του συνεδρίου του έδωσε « ξεκάθαρη εντολή » να προχωρήσει με τον «μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ ».

« Είδατε ένα στάδιο ολόκληρο πραγματικά να σείεται όταν έλεγε 'κάτω τα χέρια από τον Κασσελάκη'. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αμφισβήτησης, υπάρχει ξεκάθαρη εντολή να προχωρήσω στις δομικές αλλαγές που έχει ανάγκη το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ », τόνισε ο Στ. Κασσελάκης.

Αναφερόμενος στην Όλγα Γεροβασίλη και στη στάση που κράτησε, της καταλόγισε πως « στην ουσία είπε ότι δεν επιθυμούσε να είναι πρόεδρος του κόμματος », ενώ ο ίδιος, όπως είπε, « προσωπικά » επιθυμεί να είναι « πρόεδρος του κόμματος και ηγέτης της παράταξης για να μπορέσουμε ένα κυβερνήσουμε τον τόπο », ενώ σχολίασε πως το ίδιο επιθυμούν και τα μέλη του κόμματος: « Είναι ξεκάθαρη εντολή. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα θα ήταν να πηγαίναμε σε εσωκομματικές εκλογές να τις κέρδιζα με 90% και να έλεγα ‘δείτε'. Και μετά τι; Τι ακριβώς λύνουμε στην κοινωνία; », συμπλήρωσε, ενώ χαρακτήρισε « ανούσια » μια ενδεχόμενη εκλογική διαδικασία, με δεδομένο ότι η κ. Γεροβασίλη δεν συμφωνούσε σε εκλογές στις 10 Μαρτίου και τα μέλη ψήφισαν κατά.

Ερωτηθείς σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως « δεν είχε ενημερωθεί » για την ανάρτηση του, άρα μόνο ότι « ο διευθυντής του γραφείου του Αλ. Τσίπρα » τηλεφώνησε στον πήρε διευθυντή του δικού του γραφείου μου « ένα λεπτό πριν την ανάρτηση του στο Facebook ».

Αν και δήλωσε ότι « σέβεται » την πρωτοβουλία του τέως προέδρου, χαρακτήρισε «λάθος» την απόφαση του Αλ. Τσίπρα « να μην εμφανιστεί στο συνέδριο ».

Για τις σχέσεις τους έκτοτε, απάντησε: « Δεν νομίζω ότι ωφελεί να σχολιάσω παραπάνω αυτό το ζήτημα είναι ένα ενδιαφέρον μικροπολιτικό ερώτημα, αλλά δεν λύνει τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ο κύκλος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ 15-19 έχει κλείσει αρχίζει ένας καινούργιος κύκλος υπό την ηγεσία μου και έτσι θα πορευτούμε».

Όσον αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με το επίμαχο ερωτηματολόγιο, απάντησε πως η εικόνα που έχει είναι « πρώιμη » και πως « τα μέλη θα αποφασίσουν προς τα πού θέλουν να κατευθύνουν το κόμμα τους », σχολιάζοντας παράλληλα πως « ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ενιαίο κόμμα άρα ακόμα και η λέξη Συνασπισμός δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ». « Αυτό το οποίο πρεσβεύουμε είναι ξεκάθαρο θέλουμε ανοιχτές αγορές με εργασιακά δικαιώματα με κοινωνικό κράτος, με κράτος πρόνοιας, με κράτος δικαίου, με μία εξωτερική πολιτική που δεν θα βρίσκει τη χώρα μας να εμπλέκεται σε περιπέτειες των ΗΠΑ και άλλων χωρών και με μία στιβαρή άμυνα και με ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση », είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, σημείωσε πως είναι « 100% στη σωστή κατεύθυνση » και ότι δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που το προκάλεσε, αλλά « η πρακτική του κυρίου Μητσοτάκη » σχετικά με την συγκάλυψη των « πολιτικών ευθυνών ».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τόνισε ότι « σκοπός » τους είναι « να υπάρχουν φοιτητές δύο ταχυτήτων », « πολύ απλά για να φέρουμε δήθεν franchising όπως λέει το νομοσχέδιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να έχουμε brand name », σε βάρος της « δημόσιας παιδείας ». Σημείωσε, δε, πως του « πέρασε από το μυαλό να πάει κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ », αλλά αποφάσισε ότι « όντως δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή » για κάτι τέτοιο, « από τη στιγμή που έχουμε πράγματι πολύ καλή υποδομή στη δημόσια παιδεία ».

Για το αγροτικό, χαρακτήρισε « εύκολες » τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, αλλά « δεν το κάνει », όπως « το να καταργήσει τον ειδικό φόρο στο αγροτικό πετρέλαιο » , το « πλαφόν στα 7 σεντς στην κιλοβατώρα » ή τη « ρύθμιση οφειλών των αγροτών». « Δεν είμαι στη γραμμή να τινάξουμε τον προϋπολογισμό στον αέρα, αλλά υπάρχουν και προτάσεις κοινής λογικής. Πώς είναι δυνατόν οι αγρότες να μην μπορούν να επιβιώσουν, ο καταναλωτής να μην μπορεί να επιβιώσει από την τιμή στο ράφι και τα δύο να συνυπάρχουν; Προφανώς, λόγω καρτέλ στη μέση », σημείωσε.

Για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σχολίασε πως δε θα έστελνε « το πλοίο του ναυτικού στην Ερυθρά θάλασσα έξω από επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης », υπογραμμίζοντας την ανάγκη μίας εξωτερικής πολιτικής που να είναι « εγκρατής » και να μην χρησιμοποιεί « το κεφάλαιο του φορολογούμενου για τα εξοπλιστικά σαν επίδειξη ισχύος προς το ΝΑΤΟ και την Αμερική». «Ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για τα εξοπλιστικά μας, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να μένει στην Ελλάδα για την άμυνα μας », πρόσθεσε, ενώ δήλωσε « αντίθετος » με την αποστολή υλικού στην Ουκρανία.

Κλείνοντας, ο Στ. Κασσελάκης απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει στη διαδικασία για την επιλογή υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές, τονίζοντας πως ο σκοπός του είναι να αναδείξει « λαμπρά μυαλά με ένα τρόπο ο όποιος είναι ισότιμος με εκείνους που έχουν ήδη ένα μηχανισμό ».

