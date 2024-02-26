ΚΚΕ: Η φρεγάτα «Ύδρα» στην Ερυθρά Θάλασσα μας εμπλέκει σε σύγκρουση

«Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την αποστολή της φρεγάτας "Ύδρα" άμεσα στον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη εμπλοκής της χώρας σε μια σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων» τονίζει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ αναλαμβάνει τεράστια ευθύνη, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο συμμετοχής σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με την άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά επιπλέον καθιστούν το λαό και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε στόχο αντιποίνων. Καμμία εμπλοκή, με κανένα τρόπο στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ» υπογραμμίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

