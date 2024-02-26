Λίγα μετά τις 18:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, για να συμμετάσχει στη διάσκεψη που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για τη στήριξη της Ουκρανίας. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στο κατώφλι του Μεγάρου Ελιζέ ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η διεθνής συνάντηση για το ουκρανικό ζήτημα πραγματοποιείται σήμερα με συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, κυρίως από τις χώρες της ΕΕ, έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογράμμιζαν σήμερα ότι λόγω της σαφέστατης κλιμάκωσης τον τελευταίο καιρό της ρωσικής επιθετικότητας, τόσο στα λόγια όσο και στις πράξεις, στόχος της συνάντησης είναι η επανεξέταση όλων των μέσων αποτελεσματικής βοήθειας στην Ουκρανία, αλλά και η αποστολή μηνύματος προς την Μόσχα ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου δεν είναι «κουρασμένοι», όπως συχνά η ρωσική προπαγάνδα αφήνει να εννοηθεί, αλλά «αποφασισμένοι να αποτρέψουν την επικράτηση της Ρωσίας στην πολεμική σύγκρουση που ίδια ξεκίνησε».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Ρωσία γίνεται σταδιακά «παράγοντας παγκόσμιας αποσταθεροποίησης», ότι η ευρωπαΐκή κοινή γνώμη θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και ότι η αυριανή συζήτηση θα επικεντρωθεί στο «τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε και πως μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα». Ανέφεραν, ωστόσο, ότι η συνάντηση δεν πρόκειται να καταλήξει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και ότι ο βασικός της στόχος είναι η επιβεβαίωση της κοινής στρατηγικής όλων όσοι έχουν ταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος Μακρόν είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τους στόχους της συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη Παρασκευή, όπως άλλωστε και με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο όποιος είναι μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που προσήλθαν στο Παρίσι, όπως, άλλωστε, και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος, από βρετανικής πλευράς, όπως έγινε γνωστό, παρών θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.