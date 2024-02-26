Κασσελάκης: Πυξίδα μας οι προσδοκίες των χιλιάδων μελών μας

«Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε δυνατά και καθαρά. Χρέος μας, πλέον, είναι να οργανώσουμε την πολιτική αντεπίθεση του κόμματός μας την προοδευτική αντεπίθεση. Θα δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών με όλες μας τις δυνάμεις. Πυξίδα μας οι προσδοκίες των χιλιάδων μελών μας. Οδικός μας χάρτης οι λύσεις στα μεγάλα προβλήματα και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης στην Εφημερίδα των Συντακτών.

«Επιδιώκουμε τη στήριξη μιας κοινωνικής πλειοψηφίας, της οποίας η ζωή χειροτερεύει διαρκώς από κάθε γκρίζα απόχρωση της δεξιάς πολιτικής. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να μιλάμε ανέξοδα, ούτε για να ξοδεύουμε πολύτιμο πολιτικό χρόνο. Είμαστε εδώ για να προκόψει ο τόπος και οι άνθρωποί του, για να φτιάξουμε ένα όμορφο παρόν και να προετοιμάσουμε ένα μέλλον με νόημα για τους νέους μας. Κοιτάμε μπροστά για ανασυγκροτήσουμε μια πληγωμένη πατρίδα. Και κοιτάμε προσεχτικά για να βρούμε το βήμα μας μέσα σε μια Ευρώπη που σταμάτησε εδώ και καιρό να λογοδοτεί στους πολίτες της και να τους λογαριάζει. Σ’ αυτήν την Ευρώπη θα δώσουμε την επόμενη μεγάλη εκλογική μάχη: για να κερδίσουμε το μυαλό και τη ψυχή της προοδευτικής Ευρώπης, που βαλτώνει στα αδιέξοδα της δεξιάς και κινδυνεύει από τις πλάνες της ακροδεξιάς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η ισχυρότερη αριστερή και προοδευτική δύναμη στην Ευρώπη θα σταθεί ανάχωμα απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά που πάνε χέρι - χέρι. Το κόμμα μας αναλαμβάνει τις ευθύνες εκείνες που είναι αυτονόητες για την ιστορία της ελληνικής Αριστεράς και όλων των προοδευτικών δυνάμεων.

Η επόμενη μέρα του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι μια μέρα ελπίδας και δράσης. Το Συνέδριο έδωσε μια σαφή εντολή μετασχηματισμού του κόμματος. Χρειαζόμαστε ένα δυνατό κόμμα, το κόμμα των μελών, με νέες διαδικασίες, με νέους τρόπους οργάνωσης· ένα κόμμα μακριά και πέρα από παιχνίδια συσχετισμών και ισορροπιών. Με ισχυρή εντολή με εξουσιοδότησαν να προχωρήσω στην αναγκαία δομική διεύρυνση για μία μεγάλη Προοδευτική Συμμαχία, η οποία θα κερδίσει τη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν κοιτάμε πίσω. Όλες μας οι δυνάμεις συστρατεύονται, οργανώνονται και διατάσσονται, προκειμένου να πετύχουν τη μεγάλη δημοκρατική αλλαγή που χρειάζεται η Ελλάδα. Έχουμε θέσεις με σαφή κοινωνική αναφορά. Έχουμε ανοιχτούς διαύλους με την κοινωνία. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε το καλό της χώρα μας, με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και την προκοπή του λαού μας. Είμαστε κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι. Είμαστε αριστεροί και είμαστε αληθινοί».

