Ξεκίνησε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο τρίτος κύκλος των επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο, με τη συμμετοχή στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ στα τέλη Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι κοινές ασκήσεις στο πεδίο με την επιπλέον εμπλοκή των σωμάτων ασφαλείας, ΟΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.

Στην κομβική συνεργασία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την προετοιμασία της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας έδωσε έμφαση στις συνέργειες που γίνονται, για πρώτη φορά, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας, «πλέον με νόμο επιτρέπεται και ο ΑΔΜΗΕ να κάνει ζώνες δίπλα στα δίκτυα υψηλής τάσης σε δασικές περιοχές που θεωρούμε ότι είναι λίαν επικίνδυνες για mega πυρκαγιές, και ο ΔΕΔΔΗΕ, ζώνες αντιπυρικής προστασίας γύρω-γύρω από τα στρατόπεδά μας για πρόληψη».

Επιπλέον, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι στο νέο δόγμα του Πυροσβεστικού Σώματος «δεν θα νοείται αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς χωρίς τους δασάρχες, τους ανθρώπους του δάσους παρόντες».

«Είναι κομβική η συνεργασία μας με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη γενική διεύθυνση Δασών και τους δασάρχες όλης της χώρας. Βλέπετε εδώ στα σεμινάριά μας, πώς βοηθούν σε επιτελικό επίπεδο τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι αντίστοιχοι υπηρεσιακοί θα είναι και στις ασκήσεις πεδίου που θα κάνουμε από κοινού τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, με πραγματικά, δύσκολα σενάρια», ανέφερε.

«Αθροίζουμε τις δυνάμεις μας και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να υπερασπιστούμε τους συμπατριώτες μας και τη χώρα μας και το φυσικό κάλλος. Θέλω πάντως να προειδοποιήσω ότι θα έχουμε μία δύσκολη σεζόν πάλι, καθότι οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες και κρίσιμες», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Στη συνέχεια ο υπουργός αναφέρθηκε στον νέο ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε και για τις ποινές σε επίπεδο κακουργήματος για αυτούς που, όπως είπε, «είναι καθ' έξιν εμπρηστές ακόμα και εξ αμελείας και οδηγούν σε απώλεια ζωής ή σε οικολογική καταστροφή». «Μιλάμε πλέον για την μετατροπή από πλημμέλημα σε κακούργημα, για ποινές 10 ετών κάθειρξης και μέχρι 200.000 ευρώ πρόστιμα. Με τις ζωές των συμπολιτών μας δεν θα παίξει κανείς», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ, Ευάγγελος Γκουντούφας, επισήμανε ότι «έχουν θωρακίσει με νομοθετικό πλαίσιο όλα τα έργα πρόληψης».

«Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και έχουν βγει στον αέρα όλες μας οι προσκλήσεις σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ. Έχουμε θωρακίσει τη δυνατότητα όλων των φορέων να κάνουν μέτρα πρόληψης, όπως είναι ο ΑΔΜΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ, όλες οι εγκαταστάσεις, τα στρατόπεδα, τα σωφρονιστικά καταστήματα να παίρνουν μέτρα προφύλαξης, ώστε να μην ζήσουμε τραγικές περιπτώσεις όπως τα προηγούμενα χρόνια», σημείωσε ο κ. Γκουντούφας, ενώ εξέφρασε την ευχαρίστησή του που «ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και προσωπικά του ίδιου του υπουργού, αλλά και όλου του αρχηγείου του ΠΣ» ώστε να συμμετάσχουν στους 4 κύκλους των τριήμερων επιμορφώσεων προκειμένου, όπως είπε, «αυτό που λέμε όλοι στη θεωρία να το κάνουμε πράξη».

«Η δασική πυρκαγιά εξ ορισμού είναι μία πάρα πολύ δύσκολη αποστολή και σε αυτή την αποστολή δεν περισσεύει κανένας. Άρα, αν δεν μάθουμε να συνεργαζόμαστε στο πεδίο, να μπορούμε να διαθέτουμε όλη την πληροφορία, όλες τις παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος στον επικεφαλής της καταστολής, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αποτέλεσμα που να συνάδει της επιτυχίας. Και γι΄ αυτό το λόγο είμαστε εδώ», κατέληξε ο κ. Γκουντούφας.

