Συνεδρίαση EUMED9: Να κατατεθεί άμεσα κοινό πλαίσιο προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ

Να κατατεθεί άμεσα κοινό πλαίσιο προτάσεων για τεχνικές βελτιώσεις στην ΚΑΠ, αποφάσισαν οι 9 χώρες του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMED 9), σήμερα στις Βρυξέλλες. Η συνεδρίαση των 9 έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος κατέθεσε 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Αυγενάκης τόνισε: «Ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση των 9 χωρών της Ευρώπης, το EUMED 9. Σαφώς το κεντρικό θέμα είναι η ανταπόκριση που πρέπει να δείξει η ΕΕ στα πραγματικά, δίκαια αιτήματα όλων των Ευρωπαίων αγροτών. Αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους, την αγωνία τους και γι' αυτό τον λόγο παίρνουμε πρωτοβουλίες. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε όλοι μαζί, κοινό πλαίσιο προτάσεων για τεχνικές βελτιώσεις στην ΚΑΠ. Ήδη εμείς, ως Ελλάδα, έχουμε ολοκληρωμένο πακέτο με 19 παρεμβάσεις. Πιθανόν αυτό να εμπλουτιστεί ή να διαφοροποιηθεί. Παρ' όλα αυτά ξεκινάμε με μια βάση. Και βέβαια το επόμενο γενναίο, μεγάλο βήμα είναι οι αναγκαίες δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην ΚΑΠ 2023- 2027. Χρειάζεται πολύς δρόμος, υπομονή και καλή συνεργασία. Μέσα από τη συνεργασία αυτή μπορεί να προκύψουν πολλά και σημαντικά από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και κυρίως για τη γεωργία και την αλιεία της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, πριν από κάθε Συμβούλιο Υπουργών, αποφασίστηκε να έχουμε μια αντίστοιχη συνάντηση, ώστε καλύτερα προετοιμασμένοι να δουλεύουμε τα θέματα που αφορούν τον τομέα της γεωργίας και της αλιείας της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

