Νέα Αριστερά: Αχρείαστη η ατέρμονη και πολυδάπανη κούρσα εξοπλισμών

Τον δρόμο του διαλόγου και της διπλωματίας καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει η Νέα Αριστερά προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη.

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά ασκεί κριτική στην εξαγγελία της κυβέρνησης για την αγορά των F-35 λέγοντας: «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν έναν ακόμη γύρο στο σπιράλ στρατιωτικών εξοπλισμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εξασφαλίζοντας δεκάδες δισεκατομμυρίων στις πολεμικές τους βιομηχανίες. Την αγορά των F-35 θα χρηματοδοτήσει ο Έλληνας φορολογούμενος σε βάρος επενδύσεων στην παιδεία, την υγεία και τις υποδομές της χώρας».

Ασκεί κριτική στον πρωθυπουργός υποστηρίζοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης το αποσιωπά και κομπάζει πως πέτυχε να μας δοθούν πλεονάσματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ως αποτέλεσμα της πλήρους ευθυγράμμισης του με τις πολιτικές της Ουάσιγκτον. Αποσιωπά και πως οι Αμερικανοί θα πουλήσουν στην Τουρκία τα F-16, παρά τις επιβεβαιώσεις και τους πανηγυρισμούς περί του αντιθέτου».

Κλείνοντας υπογραμμίζει ότι «Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή άμυνα, όχι όμως μια ατέρμονη και πολυδάπανη κούρσα εξοπλισμών με τη γείτονα, που υποθηκεύει το μέλλον της χώρας. Γι' αυτό είναι ανάγκη να προχωρήσει άμεσα ο ελληνοτουρκικός διάλογος, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων ανάμεσα στις δύο χώρες με βάρος στην διπλωματία και στόχο την ειρηνική συνύπαρξη. Καλούμε την κυβέρνηση να ακολουθήσει χωρίς διφορούμενα και με αποφασιστικότητα αυτόν τον δρόμο. Η πομπώδης διαφήμιση της αγοράς πανάκριβων όπλων κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Αριστερά θα ζητήσει την άμεση σύγκληση της Επιτροπής όπου ο υπουργός Άμυνας κ. Δένδιας θα ενημερώσει διεξοδικά για την επιστολή Μπλίνκεν και το εξοπλιστικό πρόγραμμα που προβλέπει.

Πηγή: skai.gr

