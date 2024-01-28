Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στη σύσκεψη δίνει το παρών» η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και οι συναρμόδιοι υπουργοί 

Μητσοτάκης

Διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα τα αιτήματα των αγροτών.

Στη σύσκεψη, στην οποία δίνει το «παρών» η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και οι συναρμόδιοι υπουργοί αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαξίμου Αγρότες κινητοποιήσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark