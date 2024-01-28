Διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα τα αιτήματα των αγροτών.

Στη σύσκεψη, στην οποία δίνει το «παρών» η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και οι συναρμόδιοι υπουργοί αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών.

Πηγή: skai.gr

