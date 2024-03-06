Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, συναντήθηκε σήμερα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εμπορίου της Τουρκίας, Sezai Uçarmak, με σκοπό την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τελωνειακό τομέα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:

Το Σχέδιο Δράσης για θέματα επιβολής του νόμου που περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινών ομάδων συνεργασίας και κοινές εκπαιδεύσεις τελωνειακών υπαλλήλων για την επιχειρησιακή ετοιμότητα σκύλων ανιχνευτών και την ανάλυση εικόνων x-rays

Η αναβάθμιση της λειτουργίας των συνοριακών τελωνείων Κήπων και Υψάλων

Πρακτικές διευκόλυνσης του εμπορίου, όπως η διενέργεια επαλήθευσης των πιστοποιητικών καταγωγής που εκδίδουν τα ελληνικά Επιμελητήρια.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε σχετικά: «Τα Τελωνεία έχουν πρωταρχικό ρόλο στη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας στα σύνορά μας με την Τουρκία και στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης μέσω της διευκόλυνσης του εμπορίου. Συνεργαζόμαστε στενά με τους γείτονές μας, με σκοπό να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεών μας με την Τουρκία».

