Με την απόρριψη των πέντε ενστάσεων αντισυνταγματικότητας, που κατέθεσαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ συνεχίζεται η συζήτηση στην ολομέλεια επί του νομοσχεδίου για την λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, με τον Υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη να επισημαίνει ότι «αυτό το οποίο κάνουμε είναι απολύτως συμβατό με το συνταγματικό κείμενο».

«Η μοίρα αυτής χώρας για εμάς και για εμένα δεν είναι ο φόβος που κάποιοι κομίζετε σε αυτή την αίθουσα ως κήνσορες του. Είναι το να αγκαλιάσουμε το μέλλον και να ανοιχτούμε σε αυτό χωρίς φόβο με σθένος ελπίδα και τόλμη για το αύριο. Αυτό θέλουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτό θα υπηρετήσουμε και εμείς», τόνισε κατά την τοποθέτησή του Υπουργός Παιδείας, υπερασπιζόμενος την νομοθετική ρύθμιση, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα μαζί με την Κούβα είναι οι μοναδικές χώρες στον κόσμο «που έχουν απαγόρευση προς τα μη κρατικά πανεπιστήμια».

Νωρίτερα τον λόγο είχε πάρει ο πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο «ανωτοποίησης των κολλεγίων». «Η τήρηση του Συντάγματος είναι προϋπόθεση για τη δημοκρατία, γ' αυτό καταθέσαμε την ένσταση αντισυνταγματικότητας και περιμένουμε να το κάνουν όλα τα προοδευτικά κόμματα» τόνισε, αφήνοντας αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ – που δεν κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας – με τον ίδιο να προσθέτει «είστε ασύδοτη κυβέρνηση και τα κάνετε για τους κολλητούς σας και βαφτίζετε το κρέας ψάρι».

«Είναι πρώτη φορά στα χρονικά που εθνικό κοινοβούλιο θα πει ότι υποχωρεί το εθνικό σύνταγμα ενόψει υποτιθέμενης σύγκρουσης με ευρωπαϊκό δίκαιο», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, με τον ίδιο να ανταπαντήσει στα επιχειρήματα περί συνταγματικότητας της προτεινόμενης ρύθμισης: «Οι γνωμοδοτήσεις είναι σαν τις ακτινογραφίες. Πρέπει να τις διαβάζουν ακτινολόγοι. Είναι σα να γκουγκλάρει την ασθένεια του ο ασθενής και να μη τη βλέπει ο γιατρός».

Το γάντι σήκωσε ο Υπουργός Παιδείας, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χαριλάου Τρικούπη, με φόντο όσα έγιναν χθες, κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ: «Κύριε Δουδωνή ήταν χάρμα να σας ακούω να διαφωνείτε με Βενιζέλο και Αλιβιζάτο. Χρησιμοποιείτε το Σύνταγμα ως φύλλο συκής. Απολύτως κατανοητό ότι η σημερινή σας τοποθέτηση αποτελεί φυσική συνέχεια όσων έγιναν χτες».

«Θα γραφτείτε στην ιστορία κύριε Πιερρακάκη ως ο μόνος Υπουργός που πέρασε αυτό το νόμο γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια το Σύνταγμα της χώρας, είναι βαρύ αυτό το φορτίο. Καταστρέφετε το Σύνταγμα, αυτό θα το κουβαλάτε όλη την υπόλοιπη ζωή σας», τόνισε από την Νέα Αριστερά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ψήφισή του την Παρασκευή.

