Ο Ζυγός αρχικά είναι γνωστός για την αγάπη που σκορπάει στους γύρω του. Είναι επίσης απίστευτα συνεργάσιμος, έξυπνος και δίκαιος.

Ζυγός, ο τέλειος διπλωμάτης

Το μόνο που θέλει είναι να υπάρχει γύρω του ειρήνη, και εάν δεν υπάρχει θα κάνει τα πάντα για να τη φέρει αυτός. Είναι ειδικός στο να κάνει τους άλλους να συμβιβάζονται και να βρίσκουν λύσεις. Επιλέγει προσεκτικά τις λέξεις του και στοχεύει στο να βρίσκει κοινό έδαφος με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Έχει τόσο έντονο το αίσθημα δικαιοσύνης που δεν ησυχάζει εάν δεν βεβαιωθεί πως όλα γύρω του είναι ισορροπημένα.

Προτιμάει να κοιτάει πάντα τη θετική πλευρά των καταστάσεων, και βλέπει το καλύτερο σε όλους τους ανθρώπους. Δύσκολα θα σκεφτεί κάτι άσχημο για κάποιον. Έχει επίσης πάντα μεγάλη όρεξη για να ξεκινήσει νέες δραστηριότητες.

Η κοινωνικότητά του δεν γνωρίζει όρια

Υπάρχουν λίγα ζώδια που είναι πιο εξωστρεφή από τον Ζυγό. Του αρέσει πολύ να είναι με αυτούς που αγαπάει αλλά και να γνωρίζει νέα άτομα. Περνάει καλά όταν γύρω του έχει ενδιαφέροντες ανθρώπους που μπορούν να τον μυήσουν σε νέα πράγματα. Το να είναι κοινωνικός είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη στοιχεία της προσωπικότητας του Ζυγού.

Είναι πολύ πνευματώδης, άρα και ένας εξαιρετικός συνομιλητής. Αυτό τον κάνει το ιδανικό άτομο που θες να έχεις στην παρέα σου.

Ισορροπία παντού

Ίσως το μόνο «πρόβλημα» του Ζυγού να είναι η αγάπη του -ή εμμονή καλύτερα;- για την ισορροπία και τη δικαιοσύνη. Περνάει ώρες ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά ακόμη και των πιο μικρών αποφάσεων. Θέλει να ευχαριστεί τους πάντες και δυσκολεύεται να δεσμευτεί εύκολα για κάτι, ακόμα κι αν φαίνεται τελείως ασήμαντο.

