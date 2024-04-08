Ο Michael J. Fox, σύμβολο ανθεκτικότητας απέναντι στη νόσο του Πάρκινσον, απέδειξε για άλλη μια φορά το αδάμαστο πνεύμα του, ανακοινώνοντας την επιστροφή του στην υποκριτική.

Παρά τη μάχη με την ασθένεια, ο ηθοποιός παραμένει ακλόνητος στην αποφασιστικότητά του να ακολουθήσει το πάθος του για τις παραστατικές τέχνες. Η απόφασή του να επανέλθει στο προσκήνιο έρχεται μετά την αποχώρησή του από τη σκηνή το 2020.

Ωστόσο, ο Φοξ δήλωσε ανοιχτός στο ενδεχόμενο υποκριτικών ρόλων που θα ευθυγραμμίζονται με την πραγματικότητα και τις προκλήσεις του, τονίζοντας την προθυμία του να περιηγηθεί στην πολυπλοκότητα της κατάστασής του, επιδιώκοντας ρόλους με νόημα.

«Αν κάποιος μου προσφέρει έναν ρόλο και τον κάνω και περνάω καλά, υπέροχα... Θέλω να πω, το ντοκιμαντέρ ήταν μια μεγάλη συγκίνηση», ανάφερε πρόσφατα ο ηθοποιός.

Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Φοξ συνέχισε να εμπνέει με την ειλικρινή αποτύπωση της ζωής του με τη νόσο Πάρκινσον, κυρίως μέσα από τους ρόλους του σε έργα όπως το «The Exemplary Wife» και το «See You Yesterday». Οι προβληματισμοί του για την ευγνωμοσύνη και την αισιοδοξία χρησιμεύουν ως μια συγκλονιστική υπενθύμιση της δύναμης της ανθεκτικότητας στην αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων.

«Ξέρετε, η κόρη μου παντρεύεται. Συμβαίνουν καλά πράγματα και η ζωή είναι ωραία. Και έτσι ήταν μια καλή χρονιά, σίγουρα», δήλωσε ο ηθοποιός στο «People».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.