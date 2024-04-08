Εβελίνα Παπούλια: Στους «Δύο Ξένους» είχα κατάθλιψη – Ζούσα ένα δράμα

Για την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στους «Δύο Ξένους» μίλησε η Εβελίνα Παπούλια, αποκαλύπτοντας ότι τη στιγμή που η σειρά σημείωνε τεράστια επιτυχία, η ίδια «ζούσε ένα δράμα», καθώς έπασχε από κατάθλιψη.

«Η μόνη περίοδος που είχα κατάθλιψη ήταν στους “Δυο Ξένους”. Ζούσα ένα δράμα. Ήμασταν πολύ αθώοι τότε, οτιδήποτε γραφόταν αρνητικό, ήταν πολύ βαρύ. Δεν ξέραμε να το διαχειριστούμε. Έλεγα αφού δεν με ξέρουν γιατί μου φέρονται έτσι; Τώρα δεν με ασχολούμαι καν με το τι γράφουν. Ασχολούμαι με αυτά που μου αρέσουν εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή της Άννας Μαρίας Βέλλη.

Δεν αντέγραφα την Ελένη Μενεγάκη

Στη συνέχεια, η Εβελίνα Παπούλια απαντώντας σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι μιμήθηκε την Ελένη Μενεγάκη στον ρόλο της, επισημαίνει ότι υποδύθηκε τη «Μαρίνα Κουντουράτου», χωρίς να μιμείται καμία άλλη. Τονίζει δε, ότι μετά από την τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε στη σειρά, δέχτηκε πολλές προτάσεις για αντίστοιχους ρόλους, τις οποίες και αρνήθηκε.

«Αρνήθηκα δουλειές μετά από τη σειρά που έμοιαζαν με τους ‘’Δυο Ξένους’’. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα για μένα, με πολλές δυσκολίες. Ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος. Ήξερα ότι θα κάνει επιτυχία, αλλά δεν φανταζόμασταν αυτή την επιτυχία. Είχα κλείσει άλλη σειρά, αλλά την ακύρωσα για να κάνω τους ‘’Δυο Ξένους’’», επισήμανε και πρόσθεσε:

«Δεν ίσχυε ότι αντέγραφα την Ελένη Μενεγάκη, δεν είμαι πολύ καλή στην αντιγραφή. Δεν είμαι καλή στις μιμήσεις. Ο Αλέξανδρος Ρήγας έγραφε πάνω στην Ελένη, αλλά εγώ δεν είχα το προφίλ της Ελένης, νομίζω θα το καταλάβει κάποιος ότι δεν πάτησα εκεί. Έβγαζα τη δική μου τρέλα σε ένα πρωινό που είχε μουσική και χορό. Δεν είχα δει τα επεισόδια τότε, δεν καταλάβαινα γιατί είχε τόση επιτυχία, έλεγα τι έχουν πάθει, έχουν τρελαθεί; Μια σειρά είναι. Δεν μπορούσα να περάσω τον δρόμο, ήταν πολύ έντονα τα πράγματα».

Η ηθοποιός είπε ότι δεν την ενοχλεί που τόσα χρόνια μετά, τη ρωτούν για τον συγκεκριμένο ρόλο, θεωρώντας τιμή να τη θυμούνται μέσα από αυτόν έπειτα από τόσα χρόνια, ενώ χαρακτηρίζει τη δουλειά αυτή «διαβατήριο» για τη μετέπειτα εξέλιξή της.

Για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο

Η ηθοποιός τόνισε ότι το σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το χθες. «Έχουν αλλάξει τα πράγματα, η εποχή. Δεν θα μιλήσω για τα χοντρά πράγματα, παρενοχλήσεις και τα λοιπά, αλλά στον τρόπο συμπεριφοράς και στο πώς εκφράζονταν τότε οι σκηνοθέτες. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος τρόπος αυστηρότητας, ο οποίος μπορεί να είναι και εξευτελιστικός πολλές φορές. Ήμασταν πιο σκληραγωγημένοι σε κάποια πράγματα, δεν χρειαζόταν, παρόλα αυτά έτσι είχαν εκπαιδευτεί. Ήταν ένα παρανοϊκό σύστημα που έλεγε έτσι πρέπει να εκπαιδεύσεις τον άλλον. Τώρα αυτό έχει αλλάξει και καλά έχει κάνει, απλά νομίζω πως οι άνθρωποι δεν είναι πια σκληραγωγημένοι στα άσχημα. Ήμασταν πιο χοντρόπετσοι. Οι άνθρωποι έχουν εξευγενιστεί και αυτό είναι πιο ξεκούραστο, έχω πλέον την τύχη να ζω ταυτόχρονα και αυτή την αλλαγή και να καταλαβαίνω ότι η καλοσύνη και η όμορφη συμπεριφορά κάνει τον άνθρωπο να ανθίζει περισσότερο και να μην λειτουργεί με τον θυμό. Έβαζα από μικρή όρια, ήμουν ''κόφτης''».

Πηγή: skai.gr

