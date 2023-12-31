Ένα ιστορικό κτήμα στο διάσημο Μοντεσίτo στη Σάντα Μπάρμπαρα αγόρασε η Χολιγουντιανή σταρ Ζόε Σαλντάνα έναντι 17,5 εκατ. δολαριών, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η ιστοσελίδα Robb Report.

Χτισμένο το 1930 το κυρίως σπίτι, με θέα τα βουνά Santa Ynez και τον Ειρηνικό Ωκεανό φέρει την υπογραφή του αρχιτέκτονα Τζορτζ Ουάσινγκτον Σμιθ.

Τρία χρόνια μετά το θάνατό του το 1933, ανέλαβε την επέκταση του σπιτιού η πρώτη γυναίκα αρχιτέκτονας της Σάντα Μπάρμπαρα Λούτα Μαρία Ριγκς (Lutah Maria Riggs) και σήμερα 90 χρόνια μετά διατηρεί ακόμα στοιχεία του παρελθόντος όπως τα φωτιστικά, τα ξύλινα πατώματα, οι μεγάλοι διάδρομοι, τα περίτεχνα ταβάνια και τα μεγάλα παράθυρα. Η ισπανικού αναγεννησιακού στιλ έπαυλη διαθέτει μεταξύ άλλων πέντε υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το ακίνητο το οποίο άνηκε στην ίδια οικογένεια εδώ και αρκετές δεκαετίες, βγήκε για πρώτη φορά στην αγορά τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι 18,9 εκατ. δολάρια. Περιβάλλεται από ένα κτήμα περίπου 20 στρεμμάτων με καταπράσινους κήπους και δεκάδες αιωνόβιες βελανιδιές, ανάμεσα σε ένα γήπεδο τένις και μία μεγάλη οβάλ πισίνα. Διαθέτει επίσης έναν ξενώνα με θέα τον ωκεανό, ένα στούντιο τέχνης και ένα διαμέρισμα για το προσωπικό.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια και ο σύζυγός της Μάρκο Περέγκο έχουν επίσης στην κατοχή τους ένα πολυτελές κτήμα «σκαρφαλωμένο» στα βουνά πάνω από το Μπέβερλι Χιλς.

Πηγή: skai.gr

