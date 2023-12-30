Paris Hilton-Kim Kardashian: Τα κορίτσια ξενυχτάνε και ανεβαίνουν και σε ένα έλκηθρο…

Η Paris Hilton δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από μια βραδιά χωρίς τα παιδιά της με τη φίλη της Kim Kardashian.
Η 42χρονη σταρ του «Paris in Love» εντυπωσίασε με ένα λαδί φόρεμα, στολισμένο με στρας και με ένα ωραίο cut-out στο μπούστο.
Το φόρεμα διέθετε επίσης μακριά μανίκια και ψηλή λαιμόκοψη με σταυρωτό ντεκολτέ. Η μητέρα δύο παιδιών ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια χρυσή τιάρα στα μαλλιά της. Η 43χρονη Kim Kardashian ήταν εξίσου λαμπερή.
Οι διάσημες φίλες πόζαραν, ενώ εθεάθησαν να κάνουν έλκηθρο σε έναν χιονισμένο λόφο με τα παιδιά της Kim -North, Saint, Chicago και Psalm.
Η διάσημη κληρονόμος μοιράστηκε, επίσης, φωτογραφίες της οικογένειάς της ενόψει των εορτών. Η ξανθιά «Barbie» έχει δύο παιδιά με τον σύζυγό της Carter Reum - τον Phoenix, 10 μηνών, και τη London, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο μέσω παρένθετης μητέρας.
