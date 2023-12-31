Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Ημέρα που ευνοεί την δράση η σημερινή, από τα οράματα να περάσετε στην πράξη. Θα πρέπει όμως να είστε σταθεροί στους στόχους σας και να μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια με τα πρώτα προβλήματα. Προσπαθήστε να μην απογοητεύσετε αγαπημένα σας πρόσωπα που μπορεί να χρειάζονται την στήριξη σας. Θα ήταν εξαιρετικά άδικο απέναντι τους, μια και αυτοί σας στάθηκαν στα δύσκολα.

Ταύρος

Είναι μια μέρα που θα πρέπει να βάλετε τις προσωπικές σας ανάγκες και επιδιώξεις σε δεύτερη μοίρα και να ασχοληθείτε με τους γύρω σας, βοηθώντας τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η ιδανική μέρα σήμερα να πλησιάστε τους ανθρώπους του σπιτιού σας ή το σύντροφο της ψυχής σας. Νιώθουν παραμελημένοι αλλά κι εσείς στέρηση από την απουσία τους. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα και χαρίστε τους και την αγάπη σας.

Δίδυμοι

Η διαίσθηση σας θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σήμερα, σαν να έρχεστε σε άμεση επαφή με το Σύμπαν. Είναι ιδανική μέρα για περισυλλογή και στοχασμό, καθώς και για την χάραξη νέων στρατηγικών σε επαγγελματικό επίπεδο. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να καλύψετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ίσως η μέρα να σας φέρει ένα έκτακτο έσοδο που θα σας τονώσει.

Καρκίνος

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Λέων

Η ένταση και οι διαμάχες που θα υπάρξουν στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας αναστατώσουν και θα σας γεμίσουν με άγχος. Σε ερωτικό επίπεδο, εκφραστείτε ελεύθερα και επικοινωνήστε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και μη νιώθετε αναστολές. Πάθος, έρωτας και δυνατή αγάπη σας περιμένουν!

Παρθένος

Η διπλωματική συμπεριφορά σας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια της μέρας. Ίσως να υπάρχει διάσταση απόψεων με συνεργάτη, συνάδελφο ή τον σύντροφό σας, με ηρεμία και αποφασιστικότητα όμως μπορείτε να διαχειριστείτε το πρόβλημα.

Ζυγός

Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και οι κινήσεις σας αποσκοπούν σ΄ αυτό. Στην παρούσα φάση όμως η συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορεί να σας παρέχει όσα ονειρεύεστε. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε επαγγελματική πορεία. Χωρίς ένα όραμα στην ζωή, η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει. Οραματιστείτε το μέλλον σας και καταστρώστε τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Σκορπιός

Είστε άτομα παθιασμένα και έχετε την τάση να ηγείστε των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω σας. Όταν τα πράγματα όμως ξεφύγουν από τον έλεγχο χρειάζεται σκέψη, στρατηγική, και όχι συναίσθημα. Οι προκλήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, καθώς και ο πόνος ή η απόρριψη. Μέσα από τις εμπειρίες αυτές όμως ανδρωνόμαστε και θωρακιζόμαστε για τα ακόμη πιο δύσκολα της ζωής.

Τοξότης

Δυσκολίες και δυσαρμονίες θα βρεθούν στον δρόμο σας σήμερα! Μην προσπαθήσετε να τις αγνοήσετε, γιατί θα σας ταλαιπωρήσουν περισσότερο. Ασχοληθείτε σοβαρά με ότι προκύψει και λύστε το με αποφασιστικότητα. Μην υπαναχωρείτε ως προς τις ηθικές αξίες και πιστεύω σας, ακόμη και αν έχετε την στήριξη των γύρω σας. Αργά ή γρήγορα θα κληθείτε να πληρώσετε τις συνέπειες των πράξεων σας.

Αιγόκερως

Δεν χρειάζεται να σας πιάνει κατήφεια. Κάποια πράγματα τελειώνουν, κάποια άλλα όμως ξεκινούν. Αυτός είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής και η μετεξέλιξη μας είναι μέρος της φυσικής μας πορείας… Προσοχή ωστόσο σε ποιους θα εμπιστευτείτε τα εσώψυχα σας! Υπάρχουν άτομα που δεν αξίζουν της εμπιστοσύνης σας και θα πρέπει να τα απομακρύνετε από κοντά σας, γιατί θα σας κάνουν ζημιά.

Υδροχόος

Ο πόνος και η απόλαυση λένε ότι πάνε χέρι-χέρι. Σήμερα μέσα από το πόνο που θα προκαλέσετε σε κάποιο άτομο θα αντλήσετε ικανοποίηση. Είναι όμως δίκαιο ή σωστό; Μια τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν σας, προσωπικό ή επαγγελματικό, θα σας χαροποιήσει και θα αλλάξει τελείως την πορεία της μέρας.

Ιχθύς

Θα πρέπει να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε ένα αντικείμενο ή σε έναν τομέα σήμερα και να μην σπαταλήσετε τις δυνάμεις σας σε πολλαπλά επίπεδα για να έχετε αποτέλεσμα. Επιπλέον οι απολαύσεις μπορούν να σας οδηγήσουν στην υπερβολή, και στο κυνήγι όλο και μεγαλύτερων απολαύσεων, απομακρύνοντας σας από τους στόχους σας και τα καθήκοντα σας…

