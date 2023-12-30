Την τελευταία πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός Τομ Γουίλκινσον, πρωταγωνιστής του Full Monty και άλλων πολλών μεγάλων επιτυχιών της μεγάλης οθόνης, όπως η ταινία Shakespeare In Love και το The Best Exotic Marigold Hotel.

Ο Wilkinson κέρδισε ένα Bafta για το The Full Monty το 1997. Συνολικά ήταν υποψήφιος για έξι βραβεία Bafta, καθώς και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, για τον Michael Clayton και το In The Bedroom.

Εμφανίστηκε επίσης στο The Grand Budapest Hotel and Girl with a Pearl Earring.

Με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές συνολικά, ο Wilkinson ήταν το ίδιο καλός σε δράματα εποχής όπως το Sense and Sensibility του 1995 και το Belle του 2013, καθώς έπαιζε εγκληματίες σε ταινίες όπως το Rush Hour απέναντι από τον Jackie Chan το 1998 ή το RocknRolla του Guy Ritchie το 2008.

Κέρδισε επίσης, ένα Emmy για τον ρόλο του Benjamin Franklin στη μίνι σειρά του 2008 John Adams και μια υποψηφιότητα για Emmy ως πατέρας του John F Kennedy, στο Joe στο The Kennedys. Έπαιξε επίσης τον πρόεδρο Lyndon B Johnson στη Selma του 2014.

Γεννημένος στο Λιντς πριν μετακομίσει στον Καναδά και στη συνέχεια στην Κορνουάλη στην παιδική του ηλικία, βρήκε την κλήση του σε ηλικία 18 ετών, όταν του ζητήθηκε να σκηνοθετήσει ένα έργο. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, άρχισα να κάνω κάτι που ήξερα να κάνω», είπε.

Εκπαιδεύτηκε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Ράντα) πριν ακολουθήσει την πορεία του προς το θέατρο και την τηλεόραση. Το 1986, πήρε τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στην οθόνη στη μίνι σειρά First Among Equals, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζέφρι Άρτσερ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Μαζί του έπαιζε η Νταϊάνα Χάρντκαστλ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1988 και συνέχισε να υποδύεται τον άντρα και τη σύζυγο στο The Kennedys το 2011 και στην ταινία δράσης του 2014 Good People. Το ζευγάρι είχε δύο κόρες, την Άλις και τη Μόλι.

Ο Γουίλκινσον απέσπασε μεγάλη αναγνώριση από τους κριτικούς για το εγχώριο δράμα του Τοντ Φιλντ στις ΗΠΑ το 2001, In the Bedroom, στο οποίο έπαιξε έναν πενθημένο πατέρα. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Ο ηθοποιός κέρδισε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ για τον δεύτερο ρόλο του στο νομικό θρίλερ του Tony Gilroy το 2007, Michael Clayton, με πρωταγωνιστή τον George Clooney.

Οι άλλοι τίτλοι του Wilkinson περιλάμβαναν Batman Begins, The Patriot, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Gathering Storm, Black Knight, Valkyrie, The Lone Ranger και Denial.

Έδωσε επίσης τη φωνή της αλεπούς στην τηλεοπτική μεταφορά του παιδικού μπεστ σέλερ The Gruffalo.



