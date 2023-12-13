Ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan» στο Netflix, στα έξι επεισόδια, του οποίου ο κύριος και η κυρία Σάσεξ εξέθεσαν τη δική τους εκδοχή για τη ρήξη με τη βρετανική βασιλική οικογένεια που οδήγησε στην εξορία τους στην Καλιφόρνια, το ζευγάρι έχει «σκάσει» και πάλι στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών σκανδαλοθηρικών εφημερίδων. Υπάρχουν δύο λόγοι γι’ αυτό.

Ο πρώτος είναι η «μάχη» του Χάρι εναντίον του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών, που απέσυρε τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους από την ασφάλεια που απολαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Και δεύτερον, το νέο βιβλίο του Omid Scobie, «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival».

Αν και τον τελευταίο χρόνο έχει υπάρξει μια σχετική ηρεμία μεταξύ του ζευγαριού και της υπόλοιπης οικογένειας -και οι πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης φάνηκαν να έχουν κουραστεί από τη διαμάχη- η αναζωπύρωση των κατηγοριών για ρατσισμό κέντρισε και πάλι το ενδιαφέρον του Τύπου.

«Με τη δύναμή τους να φθίνει, δεν είναι περίεργο που οι Σάσεξ έκαναν γνωστό ότι μια πρόσκληση να περάσουν τα Χριστούγεννα με τους συγγενείς στο Σάντριγχαμ (μια από τις κατοικίες του βασιλιά) θα αντιμετωπιζόταν ευνοϊκά», έγραψε μια αρθρογράφος της «Daily Telegraph».

«Λοιπόν, μπορούν να το ξεχάσουν αυτό τώρα. Με τη δημοσίευση αυτών των δύο βασιλικών ονομάτων, ο Omid Scobie πρέπει να συνέτριψε κάθε προοπτική επανένωσης. Αυτό είναι πόλεμος. Όλοι ξέρουμε ποιον -και τι- πολεμά η μοναρχία. Μπορεί να υπάρξει μόνο ένας νικητής», έγραψε ο Pearson.

Από απόσταση στην Καλιφόρνια -δεν ταξίδεψε στο Λονδίνο αυτή τη φορά- ο πρίγκιπας Χάρι έχει ξεκινήσει την πολλοστή νομική του μάχη. Αυτή τη φορά, είναι εναντίον του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατηγορεί την κυβερνητική υπηρεσία ότι έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών του μέσω της απόσυρσης της μόνιμης ασφάλειας που απολαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη του Οίκου των Ουίνδσορ, από τη στιγμή που έπαψαν να έχουν επίσημο ρόλο ως μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020, με απόφαση της Ελισάβετ Β'.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το σπίτι μου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα μέρος που θέλω να αισθάνονται ασφαλή τα παιδιά μου. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρχει δυνατότητα να τα κρατήσουμε ασφαλή όταν βρίσκονται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Χάρι σε γραπτή δήλωσή του. «Δεν μπορώ να θέσω τη σύζυγό μου σε τέτοιο κίνδυνο και, δεδομένων των εμπειριών μου στη ζωή, είμαι απρόθυμος να θέσω και τον εαυτό μου άσκοπα σε κίνδυνο», συμπλήρωσε.

Το μπρος-πίσω ενθαρρύνεται και προβάλλεται -εν μέρει- από τους ίδιους τους Σάσεξ και τους συμμάχους τους, όπως ο δημοσιογράφος Scobie, αλλά και από τις ταμπλόιντ, οι οποίες δεν μπορούν ποτέ να αντισταθούν στον πειρασμό να μην ασχοληθούν με την αντιπαράθεση των δύο πλευρών.

Ο συντηρητικός Τύπος, σκανδαλισμένος από τις κατηγορίες για ρατσισμό εκ μέρους της μοναρχίας -τα μέσα ενημέρωσης αρνούνται να δεχτούν την εξήγηση ότι η δημοσίευσή τους ήταν τυχαία- πανηγύρισε την προφανή απόφαση του Hugh Grosvenor, του δούκα του Westminster, και της αρραβωνιαστικιάς του Olivia Henson, να μην προσκαλέσουν τον Χάρι και τη Μέγκαν στον γάμο τους, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούνιο στον καθεδρικό ναό του Chester. Είναι, σχεδόν, βέβαιο ότι θα παραστούν ο Κάρολος και η Καμίλα, καθώς και το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ.

Ωστόσο, οι Σάσεξ δεν άργησαν να διαρρεύσουν, μέσω συμμάχων του περιβάλλοντός τους, ότι η απόφαση να μην παραστούν στον γάμο του μεγαλύτερου γαιοκτήμονα του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν δική τους. Ο Χάρι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Page Six», έλαβε την πρόσκληση πριν από μερικούς μήνες και τηλεφώνησε προσωπικά στον φίλο του, για να του εξηγήσει ότι η παρουσία του στην εκδήλωση θα ήταν άβολη. Με λίγα λόγια, δεν πήγε γιατί δεν ήθελε να πάει. Να είναι εκεί και να μην είναι εκεί, σε μια αιώνια επιστροφή…

Πηγή: skai.gr

