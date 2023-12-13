Tom Cruise: Είναι ερωτευμένος με πρώην σύζυγο Ρώσου ολιγάρχη

Ο Τομ Κρουζ φέρεται να βρήκε τον έρωτα ξανά, αυτή τη φορά στο πρόσωπο μίας Ρωσίδας. Ο βραβευμένος ηθοποιός, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail», εντοπίστηκε στο Λονδίνο να έχει τρυφερό τετ-α-τετ με την κόρη ενός ισχυρού Ρώσου.

Ο 61χρονος Τομ Κρουζ εθεάθη να χαριεντίζεται σε ένα πάρτι, στο Mayfair του Λονδίνου, με την κοσμική Elsina Khayrova, κόρη ενός εξέχοντος Ρώσου βουλευτή και πρώην σύζυγος ενός ολιγάρχη που εμπορεύεται διαμάντια. «Ήταν αχώριστοι, ξεκάθαρα ζευγάρι», δήλωσε ένας καλεσμένος στο μέσο. «Φαινόταν να είναι ξετρελαμένος μαζί της».

Tom Cruise 'finds love with Russian socialite': Mission Impossible star, 61, is spotted canoodling with 36-year-old ex-wife of diamond-trading oligarch - who 'hid her £1m handbags during their divorce battle' - at party in London's Mayfair https://t.co/44kDGjkQhf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 12, 2023

«Ο Κρουζ ήταν πολύ φιλικός, αλλά αρνιόταν να βγει φωτογραφίες, με ευγενικό τρόπο. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να το ανακοινώσει μάλιστα ο DJ, για να μην τον κουράζουν. Πέρασε τη νύχτα χορεύοντας μαζί της, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκε περικυκλωμένος από γυναίκες», ανέφερε η ίδια πηγή.

Το πρώην μοντέλο, που έχει βρετανική υπηκοότητα, ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον Ρώσο ολιγάρχη Ντμίτρι Τσέτκοφ, με τον οποίο έχουν περιουσία σε Λονδίνο, Ντουμπάι, αλλά και στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων, συλλογή κοσμημάτων, έργων τέχνης που αξίζουν εκατομμύρια ευρώ.

Το διαζύγιό τους έγινε πρωτοσέλιδο το καλοκαίρι, αφού η κυρία Khayrova κατηγορήθηκε ότι έκρυβε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία από τον πρώην σύζυγό της, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής τσαντών της, αξίας 1 εκατ. λιρών. Το 2022 εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όταν διατάχθηκε να πληρώσει 117.000 λίρες που όφειλε στην εταιρεία που εγκατέστησε σιντριβάνια στο σπίτι της, στο Surrey

