Ο Ζακ Έφρον απέκτησε το δικό του αστέρι στο Χόλιγουντ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ζακ Έφρον (Zac Efron) απέκτησε το δικό του αστέρι με αριθμό 27670 στη διάσημη λεωφόρο «Walk of Fame» του Χόλιγουντ.

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» είπε ο ηθοποιός.

«Είναι τόσο σουρεαλιστικό. Παίζω, τραγουδάω, χορεύω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από μικρό παιδί, αλλά ποτέ ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι θα στεκόμουν σήμερα εδώ μπροστά σε τόσο αγαπημένους φίλους, συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια και θαυμαστές ζωής που είναι μαζί μου από την πρώτη μέρα. Σας αγαπώ πάρα πολύ παιδιά», ανέφερε συγκινημένος.

O Έφρον έγινε διάσημος μέσα από τη βραβευμένη με Emmy σειρά ταινιών της Ντίσνεϋ «High School Musical» συμπρωταγωνιστώντας με τις Βανέσα Χάντζενς (Vanessa Hudgens), Άσλεϊ Τίσντεϊλ (Ashley Tisdale)και τον Κόρμπιν Μπλου (Corbin Bleu). Το 2021 απέσπασε βραβείο Emmy για την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Ο γύρος του κόσμου με τον Ζακ Έφρον» (Down to Earth with Zac Efron).

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Έφρον αναφέρθηκε στον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «17 ξανά» (17 Again) του 2009, Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) λέγοντας ότι ήταν «τόσο ευγενικός και γενναιόδωρος μαζί μου» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Η συνεργασία μαζί του και [με τον σκηνοθέτη Μπερ Στιρς(Burr Steers)] -ήταν τόσο διασκεδαστική που πραγματικά μου έδωσε ώθηση και κίνητρα με πολλούς τρόπους», είπε ο ηθοποιός.

«Με ώθησες στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου και γι' αυτό σε ευχαριστώ πολύ, Μάθιου. Σε σκέφτομαι πολύ σήμερα», συμπλήρωσε.

Ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία «The Iron Claw», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White) ο σκηνοθέτης Σον Ντέρκιν (Sean Durkin), καθώς και ο ηθοποιός Μάιλς Τέλερ (Miles Teller), μίλησαν για εκείνον στην τελετή.

Σύμφωνα με το ABC News, η τελευταία ταινία του Έφρον «The Iron Claw» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 22 Δεκεμβρίου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.