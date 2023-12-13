Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Διαισθάνεστε μια ένταση στον αέρα, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε την αιτία της. Ίσως να ευθύνεστε εσείς, μια και πληγώσατε κάποιο άτομο με την συμπεριφορά ή με τα λεγόμενα σας. Προσπαθήστε να επανορθώσετε. Επικεντρώστε επίσης την προσοχή σας στην σχέση σας, μια και η μέρα προσφέρεται για το ξεκαθάρισμα των προβλημάτων και την επαναπροσέγγιση…

Ταύρος

Την απογοήτευση ή την κατήφεια σας πρέπει να την καταπολεμήσετε σήμερα και με αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα φέρει η μέρα. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, σας ταλαιπωρεί και σας αποσυντονίζει. Βρείτε τρόπο να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό και θα βρείτε και πάλι τον ρυθμό σας

Δίδυμοι

Μην επιτρέπεται αν σας παίρνει η θλίψη από κάτω. Υπάρχει συναισθηματική αναστάτωση και μπερδεμένα συναισθήματα κατά την διάρκεια της μέρας. Νιώθετε ψυχική κόπωση… Προχωρήστε με θάρρος και δύναμη. Εκφράστε τα συναισθήματα σας και αφήστε το σύμπαν να κάνει την δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί…

Καρκίνος

Έχετε την τάση να εμπιστευτείτε εύκολα και χωρίς δεύτερη σκέψη άτομα του περιβάλλοντος σας που δεν γνωρίζετε καλά. Μια λανθασμένη κίνηση όμως μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον… Κάποιες αλλαγές θα θέλατε να κάνετε στην ζωή σας, προσέξτε όμως να μην κάνετε κάτι απλά και μόνο για να το κάνετε, αλλά για να σας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Και για να το πετύχετε αυτό χρειάζεται σοβαρή σκέψη και προετοιμασία.

Λέων

Πολύ ενέργεια θα διαθέτετε σήμερα και θα είστε σε θέση να τελειώσετε όλα εκείνα που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν μείνει στην μέση λόγω έλλειψης χρόνου ή διάθεσης. Ασχοληθείτε με τον προσωπικό σας χώρο, ενδεχομένως αλλάζοντας τη διακόσμηση, μια και ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να σας ανανεώσουν.

Παρθένος

Έχοντας τους στόχους σας πάντοτε κατά νου, χειριστείτε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη τους. Μην χάνετε τον προσανατολισμό σας, παρασυρμένοι από τον ρυθμό της μέρας. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε τρόπους σύνδεσης της καθημερινής σας ζωής με το πιο πνευματικό κομμάτι της ύπαρξης σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ισορροπήσετε πνευματικά και να επιτύχετε όσα ονειρεύεστε.

Ζυγός

Είστε μεταξύ δύο πυλώνων της ζωής σας και θα πρέπει να κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Ίσως να βρίσκονται αντιμέτωπες η προσωπική και η επαγγελματική σας ζωή, ίσως όμως να βρίσκεστε μεταξύ δύο εραστών και να πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας. Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στην ζωή σας.

Σκορπιός

Υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα που σας κατακλύζει και δεν πρέπει να αφεθείτε και να βουλιάξετε στην αρνητική ενέργεια. Καλλιεργείστε τις κοινωνικές σας επαφές και θα ξεχαστείτε. Σημαντικές εξελίξεις σε μια φιλική σας σχέση θα σας απασχολήσουν και θα σας αιφνιδιάσουν. Φερθείτε διπλωματικά και προσπαθήστε να καταλάβετε τις απόψεις του συνομιλητή σας πριν αντιδράσετε.

Τοξότης

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Αιγόκερως

Προσέχετε τον τρόπο που εκφράζετε τις απόψεις σας σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο, γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθείτε και να δημιουργηθούν από το πουθενά προβλήματα με τους συνεργάτες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να έχετε εμμονές με την υγεία σας. Παρόλα αυτά εάν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για κάθε ενδεχόμενο.

Υδροχόος

Η διαίσθηση σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Ιχθείς

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.

