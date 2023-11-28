Τις τελευταίες ημέρες, νέες αποκαλύψεις για τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έχουν έρθει στο φως μέσα από το βιβλίο του διάσημου δημοσιογράφου Ομιντ Σκόμπι (Omid Scobie) - ο οποίος ασχολείται με θέματα του βρετανικού παλατιού, με τίτλο Endgame, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα στη Βρετανία.

Το Endgame αποδίδεται σε «πηγές» και αναφέρεται στις ταραχώδεις σχέσεις της βασιλικής οικογένειας, τα πάθη και ίντριγκες – με επίκεντρο και πάλι τις σχέσεις Ουίλαμ-Χάρι και Κέητ-Μέγκαν.

Εκτός των άλλων, ο Σκόμπι περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν Χάρι και Μέγκαν στην επαγγελματική τους συνεργασία με το Spotify, ως μέσο… βιοπορισμού, όταν εγκατέλειψαν την βασιλική οικογένεια και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

«Ο δούκας και η δούκισσα του Sussex δεν περίμεναν από το Spotify να απορρίψει τόσες πολλές από τις ιδέες τους», ισχυρίζεται ο Σκόμπι στο νέο του βιβλίο.

Ως αποτέλεσμα, τον Ιούνιο του 2023 και μόλις τρία χρόνια μετά τη συμφωνία ύψους 20 εκατ. δολαρίων, το ζευγάρι έλυσε την συνεργασία της εταιρίας του Archewell Audio με την πλατφόρμα, χάνοντας αρκετά χρήματα.

«Οι Σάσεξ μπορεί να είχαν σκεφτεί δύο φορές την υπογραφή ορισμένων προσοδοφόρων συμφωνιών αν δεν ήταν κάτω από τόσο μέγάλη οικονομική πίεση» γράφει ο Σκόμπι στο βιβλίο του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τελικά, Χάρι και Μέγκαν «πήραν ένα καλό μάθημα για την επιχειρηματική πλευρά των πραγμάτων».

Ολική επανεκκίνηση και αλλαγή σχεδίων

Μετά το «φιάσκο» με το Spotify, το ζευγάρι κάνει «ολική επανεκκίνηση» στον επαγγελματικό του σχεδιασμό.

Πηγή είπε στον Σκόμπι ότι η Δούκισσα του Σάσεξ (Μέγκαν) ετοιμάζει «κάτι με βάση την αγάπη της για τις λεπτομέρειες, την επιμέλεια , την φιλοξενία, τις απλές απολαύσεις της ζωής και την οικογένεια»

«Η Μέγκαν είναι απασχολημένη με τη δημιουργία κάτι ασφαλούς και διαχρονικού. Και κάτι που δεν έχει σχέση με οτιδήποτε βασιλικό» δήλωσε φίλος της Μέγκαν Μαρκλ.

Τα επαγελματικά σχέδια ωστόσο του πρίγκιπα Χάρι δεν αποκαλύπτονται.

