Σβήνουν οι όποιες ελπίδες γεννήθηκαν για τερματισμό της αιματοχυσίας στη Λωρίδα της Γάζας με το ειρηνευτικό σχέδιο τριών φάσεων που παρουσίασε χθες ο Τζο Μπάιντεν.

Αν και η ΕΕ χαιρέτησε την «αχτίδα ελπίδας» της πρότασης για κατάπαυση του πυρός και τουλάχιστον 6μηνης εκεχειρίας, το Ισραήλ σήμερα απέρριψε κατηγορηματικά το σχέδιο, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει «καμία κατάπαυση του πυρός πριν την ολοκληρωτική εξολόθρευση της Χαμάς, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Μπάιντεν - το οποίο παρεμπιπτόντως ανέφερε ότι ήταν καταρτισμένο από το Ισραήλ – θα γινόταν προσπάθεια τερματισμού του πολέμου σε τρεις φάσεις.

Μάλιστα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, η ισραηλινή πρόταση έχει μεταφερθεί ήδη στο Κατάρ και τη Χαμάς και οι μεσολαβήτριες χώρες, το Κατάρ και η Αίγυπτος, εργάζονται για να εξασφαλίσουν τη διαβεβαίωση ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ.

Τι προβλέπει το σχέδιο Μπάιντεν

Στην πρώτη φάση του σχεδίου, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα εφαρμοστεί πλήρης κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες και τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν από «τις κατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας». Η αναστολή των εχθροπραξιών θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ορισμένων ισραηλινών ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Στη δεύτερη φάση θα γίνει ανταλλαγή κρατουμένων και θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που είναι ακόμη εν ζωή ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από όλο τον Παλαιστινιακό θύλακα.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει ένα μεγάλο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Ξέρω ότι ορισμένοι στο Ισραήλ, ακόμη και μέλη της κυβέρνησης, δεν θα συμφωνήσουν με το σχέδιο», τόνισε ο Μπάιντεν, προτρέποντας την ισραηλινή ηγεσία να στηρίξει τη συμφωνία, παρά τις πιέσεις που ενδεχομένως θα δεχτεί.

Επιπλέον, προειδοποίησε το Ισραήλ ότι υπάρχει κίνδυνος να απομονωθεί περαιτέρω διεθνώς, αν συνεχίσει τον πόλεμο.

Η πρόταση που κατέθεσε το Ισραήλ

Μετά την παρουσίαση του σχεδίου από τον Μπάιντεν, το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε μια διφορούμενη δήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός είχε εξουσιοδοτήσει μια διαπραγματευτική ομάδα να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την επιστροφή των ομήρων, αλλά επιμένοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά.

«Ο Πρωθυπουργός εξουσιοδότησε τη διαπραγματευτική ομάδα να υποβάλει πρόταση, η οποία θα επέτρεπε στο Ισραήλ να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς.

Η πραγματική πρόταση που υπέβαλε το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της υπό όρους μετάβασης από τη μια φάση στην άλλη, επιτρέπει στο Ισραήλ να τηρήσει αυτές τις προϋποθέσεις (να συνεχίσει τον πόλεμο» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Θετική η Χαμάς

«Η Χαμάς βλέπει θετικά όσα συμπεριλήφθηκαν (...) στην ομιλία του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, την ανοικοδόμηση και την ανταλλαγή αιχμαλώτων», ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Ο Ισμαήλ Χανίγια τόνισε χθες πως το κίνημά του ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι οι «απαιτήσεις» της Χαμάς, πάνω απ’ όλα το να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός και το να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, είναι «μη διαπραγματεύσιμες».

