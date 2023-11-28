Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του θρίλερ «Juror #2», σε σκηνοθεσία του 93χρονου Κλιντ Ίστγουντ. Ο Κλιντ Ίστγουντ έδειξε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να τα παρατήσει, αφού ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε την περασμένη Τρίτη, στη Γεωργία, για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της επερχόμενης ταινίας του «Juror No. 2».

Ο 93χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης γύριζε μια σκηνή για το δικαστικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Nicholas Hoult και Toni Collette.

Το πρότζεκτ έχει χαρακτηριστεί ως η «τελευταία ταινία» του κινηματογραφιστή, με το «The Hollywood Reporter» να το περιγράφει ως μια προσπάθεια να βρει «ένα τελευταίο έργο, προκειμένου να μπορέσει να φύγει στο ηλιοβασίλεμα με το κεφάλι ψηλά», αν και ούτε ο Κλιντ Ίστγουν ούτε η Warner Bros. έχουν δηλώσει ότι σκοπεύει να αποσυρθεί μετά την ολοκλήρωσή του.

Ο Κλιντ Ίστγουντ είχε εμφανιστεί στα γυρίσματα με τον Hoult, τον περασμένο Ιούνιο, αφού είχε ξεκινήσει η απεργία των σεναριογράφων, όπου οι ηθοποιοί του σταμάτησαν να εργάζονται λόγω και της απεργίας των ηθοποιών.

On Set filming scenes for Juror #2 yesterday in Pooler... pic.twitter.com/Qw4jzjGHKN — Clint Eastwood Official (@RealTheClint) November 21, 2023

Ο διάσημος σκηνοθέτης εθεάθη να συνομιλεί με κάποια από τα μέλη του κινηματογραφικού του συνεργείου, ενώ φορούσε ένα casual μαύρο αντιανεμικό μπουφάν, με ανθρακί παντελόνι. Ο πρωταγωνιστής του «Million Dollar Baby» φορούσε ακουστικά πάνω από τα ατημέλητα λευκά μαλλιά του, ενώ έφερε και μια ολόλευκη γενειάδα.

Παρά την προχωρημένη ηλικία του, εμφανίστηκε απόλυτα αφοσιωμένος καθώς έστηνε ένα πλάνο με το συνεργείο του. Έδειχνε ιδιαίτερα γοητευμένος, ενώ παρακολουθούσε πλάνα από τα γυρίσματα δίπλα στον επί χρόνια χειριστή της κάμεράς του, Stephen Campanelli, ο οποίος άρχισε να συνεργάζεται μαζί του για πρώτη φορά στην κλασική ρομαντική ταινία του 1995, «The Bridges Of Madison County».

Το «Juror No. 2» σηματοδοτεί την 40ή ταινία του Κλιντ Ίστγουντ (41η αν συνυπολογίσουμε το «Tightrope» του 1984). Η προηγούμενη ταινία του ήταν το δράμα «Cry Lonesome», στο οποίο επίσης πρωταγωνίστησε.

Ο Ίστγουντ ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός στα μέσα της δεκαετίας του 1950, με μια σειρά από μικρούς κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, προτού γίνει γνωστός μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «Rawhide». Καθώς η καριέρα του φαινόταν ότι θα έμενε στάσιμη στην τηλεόραση, ο Ίστγουντ ταξίδεψε σε Ιταλία και Ισπανία για να γυρίσει τρία πρωταγωνιστικά σπαγγέτι-γουέστερν με τον Ιταλό σκηνοθέτη, Σέρτζιο Λεόνε.

EXCLUSIVE: Clint Eastwood, 93, sports rare white beard as he films Nicholas Hoult and Toni Collette on Georgia set of Juror No. 2, which may be the iconic filmmaker's 'final film' https://t.co/pr66ysATd2 pic.twitter.com/tklecmaUhK — Daily Mail Online (@MailOnline) November 21, 2023

Η επιτυχία της τριλογίας «Dollars» οδήγησε σε πιο προβεβλημένα γουέστερν και θρίλερ πίσω στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα πιο δημοφιλή του, του «Dirty Harry» (1971), το οποίο σκηνοθέτησε ένας από τους μέντορές του, ο Don Siegel. Την ίδια χρονιά, ο Ίστγουντ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το ψυχολογικό θρίλερ «Play Misty For Me».

