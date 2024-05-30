Στην έκκληση της Μαρίν Λεπέν προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να σχηματίσουν μια δεξιά υπερ-ομάδα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έσπευσε να απαντήσει θετικά ο Βίκτορ Όρμπαν.

Σε συνέντευξή του στο γαλλικό εβδομαδιαίο περιοδικό Le Point, ο Ούγγρος πρωθυπουργός είπε ότι «το μέλλον του κυρίαρχου στρατοπέδου στην Ευρώπη, και της δεξιάς γενικότερα, βρίσκεται τώρα στα χέρια δύο γυναικών», υποστηρίζοντας ότι αν η γαλλική ακροδεξιά και η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνεργάζονταν για «μια ενιαία ομάδα ή έναν συνασπισμό, θα είναι μια δύναμη για την Ευρώπη».

Το κόμμα της Μελόνι, Αδέλφια της Ιταλίας, συμμετέχει επί του παρόντος στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) στο κοινοβούλιο της ΕΕ, ενώ η Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν είναι μέρος της ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας (ID).

Με την ακροδεξιά να αναμένεται να εκτινάξει τα ποσοστά της στις εκλογές της 6ης-9ης Ιουνίου, η Λεπέν έθεσε την ιδέα μιας ενιαίας ακροδεξιάς ομάδας, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να γίνει η δεύτερη δύναμη στο Κοινοβούλιο πίσω από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και θα δώσει στην Ευρώπη μία ώθηση προς τα δεξιά.

Το όραμα της Λεπέν συμμερίζεται ο Όρμπαν, ο οποίος αναφέρει ότι η δυναμική που θα προέκυπτε από μια τέτοια εταιρική σχέση «θα μπορούσε να είναι αρκετή για να αναδιαμορφώσει την ευρωπαϊκή δεξιά ή ακόμη και να υποκαταστήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

Το ίδιο το κόμμα του Όρμπαν, το Fidesz, αποχώρησε από το ΕΛΚ το 2021 και διεξάγει συνομιλίες για να ενταχθεί στο ECR. Ο Ούγγρος ηγέτης είπε, ωστόσο, ότι το Fidesz θα απαιτούσε από το ECR να αποσαφηνίσει τη στάση του σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις με τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν, το οποίο ευνοούν οι Ούγγροι και το ΕΛΚ, το οποίο ο Όρμπαν έχει επικρίνει ότι έχει τεθεί υπό τη γερμανική επιρροή.

«Εκτός από τον αριθμό των εδρών που κερδίζει ένα συγκεκριμένο κόμμα, το πιο σημαντικό πράγμα, κατά τη γνώμη μου, θα είναι ο αριθμός των ευρωβουλευτών που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν περαιτέρω στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία και ο αριθμός που θα ταχθεί υπέρ του τερματισμού του», τόνισε ο Όρμπαν, ο οποίος έχει αντιταχθεί στις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και στα πακέτα βοήθειας για την Ουκρανία, προκειμένου να αμυνθεί στην ευρείας κλίμακας εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Όρμπαν επανέλαβε επίσης την αντίθεση της Ουγγαρίας στην προσπάθεια του Μαρκ Ρούτε να αναδειχθεί στη θέση του ΓΓ του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας παλαιότερες δηλώσεις του Ολλανδού πρωθυπουργού, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η Ουγγαρία «δεν έχει πλέον θέση στην ΕΕ» ενώ παράλληλα χλεύασε τη «φλυαρία» του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Ο Μακρόν έχει κατανόηση των ιστορικών διαστάσεων των πραγμάτων που ελάχιστοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν. Αυτό μας επιτρέπει να συζητήσουμε τις διαφορές μας», είπε ο Όρμπαν, προσθέτοντας «ωστόσο, χρειάζεται διπλάσιο χρόνο από ότι με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες».



Πηγή: skai.gr

