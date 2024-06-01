«Η επαφή με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα με γεμίζει αισιοδοξία ότι το ΠΑΣΟΚ και στις 9 Ιουνίου θα είναι στην όχθη των νικητών είτε συγκρίνουμε το ποσοστό που θα λάβουμε με εκείνο των τελευταίων εθνικών εκλογών είτε με των ευρωεκλογών», αναφέρει σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, επισημαίνει πώς «στόχος μου δεν είναι απλώς η ενίσχυση των ποσοστών μας. Θέλουμε να είμαστε στη δεύτερη θέση, ώστε η άνοδος αυτή να ανοίξει το δρόμο για μία ισχυρή κυβερνητική επιλογή, που θα βάλει τέλος στην αλαζονεία και τον καθεστωτισμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει πώς το χαρτί της αστάθειας που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας στυγνός εκβιασμός που δεν αποκαλύπτει μόνο την αλαζονεία του αλλά περιφρονεί ακόμα και την απλή λογική.

Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει ότι ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ στις 9 Ιουνίου, δίνετε δύναμη στη Σοσιαλδημοκρατία για να αγωνιστεί για καλύτερες ημέρες σε όλη την Ένωση.«Αυτήν ακριβώς την προσδοκία εκφράζει και το σύνθημά μας. Οι πολίτες μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση είχαν προσδοκίες ότι θα περάσουμε στην εποχή της σύγκλισης. Όμως, η Νέα Δημοκρατία μάς καθηλώνει σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και μας απομακρύνει διαρκώς, πολιτικά οικονομικά, κοινωνικά από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν μας αξίζει να είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη και προτελευταίοι στην Ευρώπη των 27 στην αγοραστική δύναμη, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία. Δεν μας αξίζει να έχουμε τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας, πίσω πάλι μόνο από τη Βουλγαρία. Δεν μας αξίζει τα παιδιά μας να έχουν τα χειρότερα αποτελέσματα στους διαγωνισμούς PISA. Αξίζουμε πολύ περισσότερα και με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να τα καταφέρουμε», τονίζει .

Κάνει άνοιγμα στους πολίτες είτε είχαν στηρίξει στο παρελθόν τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από το φόβο προς το χειρότερο στράφηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία ενώ επαναλαμβάνει πως μετά τις Ευρωεκλογές θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, πάνω σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο το οποίο θα είναι η βάση για το αυριανό κυβερνητικό μας πρόγραμμα. «Το κάλεσμα αυτό είναι ανοικτό σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες και τους πολιτικούς χώρους που έχουμε κοινές αγωνίες. Δεν χωρούν ούτε προσωπικές στρατηγικές, ούτε πρακτικές lifestyle, αντιθέτως απαιτείται σοβαρότητα, γνώση των θεμάτων, αξιοπιστία και συνέπεια λόγων και πράξεων. Ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ στις 9 Ιουνίου θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τις απαραίτητες διεργασίες και να ενώσει όσους τοποθετούνται από το προοδευτικό κέντρο έως την Αριστερά και το οικολογικό κίνημα», υπογραμμίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

