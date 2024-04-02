Will Smith: Δεν ξέρει πόσα χρήματα έχει – Δεν φέρνουν την ευτυχία…

Η ζωή του Γουίλ Σμιθ άλλαξε για πάντα μετά το χαστούκι που έδωσε στον Κρις Ροκ στην τελετή των Όσκαρ το 2022.

Ήταν ένα περιστατικό που στην αρχή έγινε αντιληπτό ότι ήταν προσχεδιασμένο, μέχρι που ήρθε στο φως η αλήθεια. Έκτοτε, ο ηθοποιός έχει τιμωρηθεί από την Ακαδημία. Η 40χρονη καριέρα του ηθοποιού «έσβησε» εν μία νυκτί.

Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή αξία του ηθοποιού εκτιμάται σε περίπου 350 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο «Complex», ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα έχει, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω καν. Δεν συζητάω τέτοια πράγματα». Και συνέχισε: «Στην αρχή έλεγα στον εαυτό μου ‘’Μάζεψε, μάζεψε, μάζεψε όσα χρήματα μπορείς’’, ωστόσο τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πορεύομαι περισσότερο με το ‘’δώσε, δώσε’’. Οι άνθρωποι πάντα έχουν αυτή τη στιγμή, κάπου γύρω στα 50, όπου κάτι αλλάζει».

Το σκάνδαλο με το χαστούκι προκάλεσε την αναστολή πολλών κινηματογραφικών σχεδίων, στα οποία συμμετείχε ο Σμιθ. Για τον ηθοποιό, ωστόσο, τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία.

«Όταν έχεις αγοράσει ό,τι θέλεις και δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα άλλο στη γη που να θέλεις να αγοράσεις, εύχομαι να ήταν ένα δώρο που θα μπορούσαν να έχουν όλοι.

Βρίσκομαι σε εκείνη τη φάση της ζωής μου που μπορεί πραγματικά να είναι τρομακτική, όταν συνειδητοποιείς ότι χωρίς σχέση, χωρίς χρήματα, χωρίς παιδιά, δεν υπάρχει -κυριολεκτικά- τίποτα που να μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

