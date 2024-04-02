Η διάσημη πρωταγωνίστρια του «Beverly Hills, 90210», Σάνεν Ντόχερτι, δήλωσε ότι χαρίζει ή πουλάει αντικείμενα που έχει συγκεντρώσει, καθώς συνεχίζει τη γενναία μάχη της με τον καρκίνο του μαστού στο στάδιο 4.

Μιλώντας στο podcast της «Let's Be Clear», τόνισε ότι δίνει τα υπάρχοντά της σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τη μητέρα της Rosa, σε περίπτωση που εκείνη νικηθεί από τον καρκίνο.

«Προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι η μητέρα μου, το ξέρω ότι θα είναι σκληρό για εκείνη αν πεθάνω πρώτη» δήλωσε η σταρ της αγαπημένης σειράς.

«Επειδή θα είναι τόσο δύσκολο για εκείνη θέλω άλλα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα. Δεν θέλω να έχει ένα σωρό πράγματα να αντιμετωπίσει. Δεν θέλω να έχει τέσσερις αποθήκες γεμάτες έπιπλα».

Cancer-stricken Shannen Doherty preparing for death by downsizing, letting go of her possessions https://t.co/Jt8ukdZ5rJ via @pagesix — Barbara Wisbey (@WisbeyBarbara) April 2, 2024

Ωστόσο, η διαδικασία ήταν δύσκολη για την πρωταγωνίστρια γιατί ένιωσε «σαν να δίνεις κάτι που είναι πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό για σένα».

«Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το σωστό και ότι θα σου δώσει μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας. Γιατί βοηθάς τους ανθρώπους που αφήνεις πίσω σου να κάνουν πιο εύκολα τη μετάβαση».

Η ηθοποιός δεν έκρυψε την μεγάλη της αγάπη για τις αντίκες που είχε ως αποτέλεσμα μια τεράστια συλλογή επίπλων η οποία βρίσκεται σε μία αποθήκη αναφέρει η Daily Mail.

«Δεν τα απολαμβάνω ούτε εγώ ούτε άλλοι οπότε τελικά τα χρειάζομαι; Χρειάζομαι τρία τραπέζια τραπεζαρίας; Η απάντηση είναι όχι, στην πραγματικότητα κανένας μας δεν χρειάζεται όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε και όλους θα μας βοηθούσε ένα ξεκαθάρισμα, αντί να γίνουμε συλλέκτες κάτι που έγινα εγώ με όλα αυτά τα έπιπλα», παραδέχτηκε και αποκάλυψε ότι με τα χρήματα που θα συγκεντρώσει θα πάει ένα ταξίδι με την μαμά της «σε μέρη που πάντα ήθελε να πάει».

«Δεν τα χρειάζομαι αυτά, δεν μου φέρνουν μεγάλη χαρά. Χτίζω διαφορετικό είδος αναμνήσεων, αναμνήσεις με τους ανθρώπους που αγαπάω», συμπλήρωσε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

