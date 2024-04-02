Η Τζένιφερ Γκάρνερ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024, ότι ο πατέρας της, Γουίλιαμ Γκάρνερ, πέθανε. Ήταν 85 ετών, έγραψε στην ανάρτησή της.

Με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο Instagram, η Τζένιφερ Γκάρνερ μοιράστηκε τις σκέψεις της για τον χαμό του αγαπημένου της πατέρα, συνοδεύοντάς τη με κοινές τους φωτογραφίες.

«Ο πατέρας μου πέθανε ειρηνικά το απόγευμα του Σαββάτου. Ήμασταν μαζί του, τραγουδώντας το ‘’Amazing Grace’’ καθώς μας άφηνε. Αν και δεν υπάρχει τραγωδία στον θάνατο ενός 85χρονου ανθρώπου που έζησε μια υγιή, υπέροχη ζωή, ξέρω ότι η θλίψη είναι αναπόφευκτη.

Η σημερινή ημέρα είναι για την ευγνωμοσύνη. Είμαστε ευγνώμονες για την ευγενική συμπεριφορά και την ήρεμη δύναμή του. Για το πώς μας πείραζε με ένα σκανταλιάρικο χαμόγελο, είμαστε ευγνώμονες για την εργασιακή του ηθική και την πίστη του».

Σε άλλο σημείο η ηθοποιός σημείωσε: «Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στις ιατρικές κοινότητες του Charleston Area Medical Center και του City of Hope. Η φροντίδα σας έδωσε ζωή στον πατέρα μου και τον χρόνο για να βρίσκεται στα αγαπημένα του μέρη, περιτριγυρισμένος από κόρες και εγγόνια. Πανηγυρίζοντας για τους αγαπημένους του Aggies, καπετάνιος ενός σκάφους και – πάνω απ’ όλα – δίπλα στη σύζυγό του επί 59 χρόνια, τη μητέρα μας.

Υπάρχουν τόσα πολλά να πούμε για τον πατέρα μου – οι αδελφές μου και εγώ δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μιλάμε για το πόσο υπέροχος ήταν, γι’ αυτό να έχετε υπομονή μαζί μας – αλλά για σήμερα μοιράζομαι αυτές τις αναμνήσεις με την εκτίμησή μου για τον ευγενικό και λαμπρό άνθρωπο, πατέρα και παππού που ήταν, καθώς και για την αγαπημένη κληρονομιά που άφησε πίσω του», πρόσθεσε η Τζένιφερ Γκάρνερ.

