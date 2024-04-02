Σχέση με διαφορά ηλικίας: 4 προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε

Είναι αλήθεια, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δύο διαφορετικές ηλικίες είναι δύο ξεχωριστοί αριθμοί. Κι όσο μεγαλύτερη διαφορά έχουν μεταξύ τους αυτοί οι δύο αριθμοί, τόσο εντονότερο και το χάσμα που μπορεί να προκαλέσουν. Όταν αυτοί οι δύο διαφορετικοί αριθμοί συναντώνται σε μια σχέση, τότε μπορεί να φέρουν ένα ζευγάρι αντιμέτωπο με διάφορες προκλήσεις.

«Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια με διαφορά ηλικίας αφορούν στις διαφορετικές εμπειρίες ζωής, τις προοπτικές και τις προσδοκίες σχετικά με τους ρόλους στη σχέση. Φαντάσου, για παράδειγμα, ο ένας σύντροφος να κυνηγάει την καριέρα του, τη στιγμή που ο άλλος κοντεύει να συνταξιοδοτηθεί. Ή ο ένας να ονειρεύεται να κάνει παιδιά, την ώρα που ο άλλος μπορεί να έχει ήδη υποδεχτεί το πρώτο του εγγόνι», λέει η Gloria Zhang, ειδικός σε θέματα σχέσεων.

Μια άλλη σημαντική πρόκληση, σύμφωνα με την ίδια, είναι η κοινωνική κατακραυγή. Τα ζευγάρια με σημαντικές ηλικιακές διαφορές αντιμετωπίζουν συχνά αιχμηρά σχόλια από τον περίγυρό τους.

Η ειδικός αποκαλύπτει στο Poosh ποιες είναι οι 4 βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια με διαφορά ηλικίας και προσφέρει πρακτικές συμβουλές:

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύντροφος μπορεί ασυνείδητα να αναλάβει ρόλο «γονέα»

Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή «έχει περισσότερη οικονομική δύναμη και μεγαλύτερη εμπειρία ζωής. Μετά το πρώτο διάστημα, που όλα μοιάζουν ρόδινα, ορισμένες συμπεριφορές του νεότερου συντρόφου μπορεί να αρχίσουν να μοιάζουν παιδικές», εξηγεί η Zhang.

«Το πιο σημαντικό είναι να είστε ειλικρινείς σχετικά με το πώς πιστεύετε ότι η διαφορά ηλικίας θα επηρεάσει τη σχέση. Για παράδειγμα, ίσως είναι παράλογο να περιμένεις από έναν 24χρονο να έχει τόσες αποταμιεύσεις στην τράπεζα που να μπορεί να υποστηρίξει το μερίδιό του στην προκαταβολή ενός σπιτιού. Επομένως, ίσως το 50/50 στα έξοδα να μην μπορεί ρεαλιστικά να λειτουργήσει στη δική σας περίπτωση. Ο μεγαλύτερος σύντροφος, όμως, απολαμβάνει την οικονομική υποστήριξη του συντρόφου του ή δυσαρεστείται από αυτή; Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσαρέσκεια ή παρεξήγηση», προσθέτει.

Ο νεότερος σύντροφος μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται ανεπαρκής ή εξαρτημένος

«Είναι συχνό ένας άνθρωπος να ελκύεται αρχικά από την ωριμότητα ενός άλλου. Σταδιακά, όμως, αυτή η σπίθα σβήνει και μεταμορφώνεται σε μια περίεργη δυναμική της μορφής «γονέα-παιδιού», γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια κι ένα αίσθημα ανεπάρκειας», λέει η Zhang. «Αυτό συμβαίνει όταν το νεότερο άτομο αρχίζει να αισθάνεται περισσότερο σαν παιδί, παρά σαν εραστής».

Η ειδικός συμβουλεύει: «Θα πρέπει να αναρωτηθείς αν έχεις προετοιμαστεί να διαχειριστείς τυχόν ζητήματα δυναμικής και εξουσιών στη σχέση. Για παράδειγμα:

Πώς θα διαχειριστείτε τα κοινά έξοδα;

Πώς θα κάνεις τον άλλο να σε αντιμετωπίζει ως ισότιμο ενήλικα σε αυτή τη σχέση;

Αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, αντιπαραθέτοντας τις εμπειρίες σου με αυτές του συντρόφου σου;

«Το να μιλήσεις σε έναν θεραπευτή ή να παρακολουθήσεις συμβουλευτική για ζευγάρια μπορεί να βοηθήσει», προτείνει η ειδικός.

Το ένα άτομο θέλει παιδιά και το άλλο όχι

«Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που προκύπτουν -κυρίως για τον νεότερο σύντροφο- έχει να κάνει με το ότι θέλει να κάνει παιδιά, αλλά συνειδητοποιεί ότι ο σύντροφός του βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική φάση ζωής», λέει η Zhang.

Η συμβουλή: «Όταν πρόκειται για το θέμα της απόκτησης παιδιών, είναι σημαντικό να είσαι ειλικρινής. Τίποτα καλό δεν βγαίνει ποτέ από το να κρύβεις τις επιθυμίες σου και, τελικά, να απογοητεύεσαι επειδή επένδυσες χρόνο σε μια σχέση που δεν έβγαζε πουθενά».

Οι άνθρωποι είναι επικριτικοί

«Τα ζευγάρια με μεγάλο ηλικιακό χάσμα πιθανότατα θα έρθουν αντιμέτωπα με την κριτική των άλλων, λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων, όπως συμβαίνει με κάθε άνθρωπο που τολμά να κινηθεί έξω από τα προκαθορισμένα πλαίσια. Οι μεγαλύτεροι επικρίνονται επειδή κυνηγούν την ομορφιά και τη νεότητα, ενώ οι νεότεροι υποτίθεται ότι μπαίνουν σε σχέσεις με μεγαλύτερους για τα χρήματα», σχολιάζει η ειδικός.

«Μπορεί να σε πληγώνει να ακούς ότι είσαι σε μια σχέση από συμφέρον. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάσαι ότι σημασία τελικά έχει να είσαι καλά με τον σύντροφό σου. Τα λόγια τρίτων δεν έχουν καμία σημασία και δεν πρέπει να τα αφήνεις να σε επηρεάσουν», τονίζει η Zhang.

Στην τελική, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο συμμετέχεις σε μία σχέση, αρκεί «να είσαι ειλικρινής σχετικά με τις προθέσεις σου. Οι τύποι των σχέσεων είναι τόσο διαφορετικοί, όσο και οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε αυτές», λέει η Zhang.

Άλλωστε, δεν ελέγχουμε πότε και με ποιον προκύπτει ένας έρωτας. Γι’ αυτό, η ειδικός ενθαρρύνει να επιδιώκεις σχέσεις που σε γεμίζουν, ανεξάρτητα από τις ηλικιακές ή όποιες άλλες διαφορές. «Στο τέλος της ημέρας, σημασία έχει τι θέλεις εσύ και όχι τι λένε οι άλλοι», καταλήγει η ειδικός.

