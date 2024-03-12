Ο βρετανικός Τύπος εμφανίστηκε πιο επιεικής σήμερα προς την πριγκίπισσα Κέιτ, όμως η ρετουσαρισμένη φωτογραφία, για την οποία ανέλαβε η ίδια την ευθύνη, ισοδυναμεί με μια καταστροφή σε επικοινωνιακούς όρους, η οποία και προκαλεί υποψίες σχετικά με τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το μελλοντικό βασιλικό ζεύγος.

Η δημοσίευση την Κυριακή μιας φωτογραφίας της πριγκίπισσας της Ουαλίας, χαμογελαστής και περιστοιχισμένης από τα παιδιά της για τη Γιορτή της Μητέρας, υποτίθεται πως θα έβαζε τέλος στις φήμες και τα σενάρια με επίκεντρο την απουσία της από τη δημόσια ζωή εδώ και σχεδόν 2 μήνες έπειτα από μια σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Όμως, η ανακάλυψη σειράς παρεμβάσεων στο φωτογραφικό στιγμιότυπο, η συντονισμένη απόσυρσή της από πέντε από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία, που την είχαν δημοσιεύσει, και οι «άχρωμες» δικαιολογίες της Κέιτ, η οποία ανέλαβε την ευθύνη λέγοντας πως «πειραματίζεται με την επεξεργασία», είχαν το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα.

Αυτή η επιχείρηση του παλατιού του Κένσινγκτον αποτελεί μια «καταστροφή σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων» ("PR disaster"), γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Daily Mail.

Την ίδια ώρα, ο βρετανικός Τύπος φαίνεται να δείχνει κατανόηση προς την Κέιτ και τον Ουίλιαμ, το λαμπερό ζευγάρι της μοναρχίας. «Αφήστε τους στην ησυχία τους», γράφει η ταμπλόιντ The Sun.

Εντούτοις, η εμπιστοσύνη σχετικά με τις πληροφορίες που διαρρέει το παλάτι του Κένσινγκτον μοιάζει να έχει ήδη διαρραγεί.

«Υπό τις παρούσες συνθήκες, κάθε επεξεργασία μιας φωτογραφίας, ακόμα και η μικρότερη και χωρίς την πρόθεση να παραπλανήσει, μπορεί να εγείρει υποψίες», εκτιμά ο Κρις Μόρις, διευθυντής του ιστότοπου επαλήθευσης Full Fact. «Οι θεωρίες συνωμοσίας αναδύονται, όταν υπάρχει κενό πληροφόρησης, επομένως εάν θέλετε να σας πιστεύουν, πρέπει να λειτουργείτε με διαφάνεια».

Ωστόσο, η επεξεργασία βασιλικών πορτρέτων δεν αποτελεί κάτι το νέο: τον περασμένο αιώνα, ο επίσημος φωτογράφος του οίκου των Ουίνδσορ Σεσίλ Μπίτον είχε τη συνήθεια να ρετουσάρει τις φωτογραφίες για να πετύχει το τέλειο στιγμιότυπο, υπενθυμίζει ο βασιλικός βιογράφος Χιούγκο Βίκερς στην εφημερίδα Telegraph.

Πιο πρόσφατα, το χριστουγεννιάτικο πορτρέτο για το 2023 της οικογένειας της Ουαλίας ή μια φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ και του συζύγου της Φιλίππου το 2020, παρουσίασαν ορισμένες αντιφάσεις, ένα δάκτυλο που έλειπε, ένα επιπλέον πόδι, ένα χέρι που παραδόξως λαμπίριζε, χωρίς το κοινό να συγκινηθεί.

«Καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο για το κοινό να πιστέψει μία λέξη (και τώρα μία φωτογραφία) απ’ όσα μοιράζονται. Το να καλυφθεί η διαφορά σε αυτό το στάδιο μοιάζει σχεδόν αδύνατο» σχολίασε ο Όμιντ Σκόμπι, βασιλικός βιογράφος που βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι Χάρι και Μέγκαν, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τη βασιλική οικογένεια.

Αμφιβολίες και υποψίες

Η Κέιτ συνηθίζει να δημοσιεύει «ερασιτεχνικές» φωτογραφίες, ιδίως των παιδιών της.

Όμως, «σε μια εποχή ψευδών πληροφοριών (…) ποιος μπορεί να πιστέψει ότι ακόμα και η βασιλική οικογένεια δημοσιεύει παραποιημένες φωτογραφίες», διερωτάται η δημοσιογράφος Χάνα Φέρνες στην εφημερίδα Telegraph.

Τα γεγονότα θα προκαλέσουν αμφιβολίες και για την ίδια την ανάρρωση της πριγκίπισσας, μετά την επέμβασή της, τα αίτια της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ. Πόσο μάλιστα όταν το παλάτι του Κένσινγκτον αρνείται να δημοσιεύσει την πρωτότυπη φωτογραφία.

Όπως σημειώνει ο Πίτερ Χαντ, πρώην ανταποκριτής του BBC, «οι πολίτες θα διερωτώνται πλέον εάν θα είναι αξιόπιστοι την επόμενη φορά που δημοσιεύσουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας» των μελών της βασιλικής οικογένειας, τη στιγμή μάλιστα που ο βασιλιάς Κάρολος πάσχει από καρκίνο.

Μια νέα φωτογραφία που τράβηξαν δύο βασιλικοί φωτογράφοι χθες το απόγευμα απεικονίζει την πριγκίπισσα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Αμέσως χρήστες του διαδικτύου κατήγγειλαν μια επεξεργασμένη φωτογραφία.

Το επεισόδιο με την «πειραγμένη» φωτογραφία της Κέιτ ακολουθεί μία εβδομάδα σύγχυσης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απουσίασε από μια επίσημη υποχρέωση για μυστηριώδεις «προσωπικούς λόγους» και η ανακοίνωση της συμμετοχής της Κέιτ σε μια στρατιωτική παρέλαση τον Ιούνιο αποσύρθηκε από το επίσημο πρόγραμμα λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή του.

Λόγω του κενού πληροφόρησης, ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν πως το πρόσωπο της πριγκίπισσας είχε αντιγραφεί από ένα πρωτοσέλιδο της Vogue ή ακόμα και το πουλόβερ της δεν πωλείται στο χρώμα που φοράει στη φωτογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.