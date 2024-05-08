Προχωρούν συστηματικά οι εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού διακόσμου και των λίθινων στοιχείων του Παλατιού και του Ναού της Οδηγήτριας, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος, που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη της Καστροπολιτείας του Μυστρά.

Το συγκρότημα του Παλατιού, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα βυζαντινά ανακτορικά συγκροτήματα, συνίσταται από ένα σύμπλεγμα κτηρίων σε σχήμα Γ, η ανέγερση των οποίων ανάγεται σε διαιρετικές χρονικές περιόδους, από το β’ μισό του 13ου έως τις αρχές του 15ου αιώνα.

Η μελέτη συντήρησης εξετάζει τα επιχρίσματα, τον τοιχογραφικό διάκοσμο και τα πατητά κονιάματα που διατηρούνται στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του συγκροτήματος του Παλατιού.

Στις επεμβάσεις συντήρησης περιλαμβάνονται η στερέωση του αποκολλημένου και αποσαθρωμένου επιχρίσματος, η στερέωση του χρωματικού στρώματος του τοιχογραφικού διακόσμου, η αφαίρεση παλαιότερων επεμβάσεων, η αισθητική αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου.

Το συγκρότημα του Παλατιού, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα βυζαντινά ανακτορικά συγκροτήματα

Ο Ναός της Οδηγήτριας (Αφεντικό) στην Κάτω Πόλη του Μυστρά οικοδομήθηκε την πρώτη δεκαετία του 14ου αιώνα ως καθολικό του μοναστηριού.

Σύγχρονα του Ναού είναι τα δύο πυργοειδή παρεκκλήσια των «Χρυσοβούλλων» και του «Παχωμίου».

Ο Ναός της Οδηγήτριας (Αφεντικό) στην Κάτω Πόλη του Μυστρά

Στο Ναό της Οδηγήτριας προστέθηκαν, σε μεταγενέστερη φάση, μέσα στον 14ο αιώνα, το βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό παρεκκλήσι.

Ο εξαιρετικής τέχνης γραπτός διάκοσμος της Οδηγήτριας σχεδόν στο σύνολό του χρονολογείται στη β΄ δεκαετία και τις αρχές της γ΄ δεκαετίας του 14ου αιώνα, με εξαίρεση αυτόν του παρεκκλησίου του «Κυπριανού», ο οποίος ανάγεται στο γ’ τέταρτο του 14ου αιώνα.

Λεπτομέρεια από τον ζωγραφικό διάκοσμο της Οδηγήτριας

Οι επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του γραπτού διακόσμου του Ναού της Οδηγήτριας περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης του σαθρού υποστρώματος και του κατεστραμμένου χρωματικού στρώματος, καθαίρεσης παλαιότερων κονιαμάτων αποκατάστασης και αφαίρεσης παλαιότερων χρωματικών επεμβάσεων, καθαρισμού της ζωγραφικής επιφάνειας και αντιμετώπισης των βιολογικών παραγόντων αλλοίωσης.



Πηγή: skai.gr

