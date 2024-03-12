Κατά τη διάρκεια του 58ου Super Bowl, η Beyoncé ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει κάντρι άλμπουμ- το δεύτερο μέρος της τριλογίας του «Renaissance» με τίτλο «Act II» - δημοσιεύοντας μάλιστα και

δύο νέα country τραγούδια το «Texas Hold Em» και το «16 Carriages», που έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό και έφτασαν στην κορυφή του Country Chart του Billboard.

Σήμερα, η ιέρια της κάντρι, Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) αποκάλυψε ότι η Μπιγιόνσε διασκεύασε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της, το Jolene, το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί στο νέο της άλμπουμ.

«Νομίζω ότι ηχογράφησε το "Jolene' και νομίζω ότι πιθανότατα θα είναι στο άλμπουμ της και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό» είπε η Ντόλι Πάρτον.

Dolly Parton says that Beyoncé has recorded a cover of “Jolene” that may be on Act II:



“Well, I think she has! I think she's recorded ‘Jolene’ and I think it's probably gonna be on her country album, which I'm very excited about that.” pic.twitter.com/2JkTwLF6YV — Pop Crave (@PopCrave) March 11, 2024

Σε παλιότερη ανάρτησή της, η Πάρτον είχε δηλώσει «μεγάλη θαυμάστρια της Beyoncé» και «ενθουσιασμένη που έκανε ένα country άλμπουμ».

Η Beyonce έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφή του chart Hot Country Songs του Billboard, αφού το τραγούδι της «Texas Hold 'Em» έκανε ντεμπούτο στο Νο 1.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.