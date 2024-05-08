Το ύψος των ζημιών που έχουν προκληθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο έπειτα από επτά μήνες συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισεκ. ευρώ, ανέφερε σήμερα ένας Λιβανέζος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, σχεδόν καθημερινά σημειώνονται ανταλλαγές πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, που δηλώνει ότι στηρίζει το παλαιστινιακό κίνημα.

Το Συμβούλιο του Νότου, ένας επίσημος θεσμός αρμοδιότητα του οποίου είναι να καταγράφει τις ζημιές στον νότιο Λίβανο, εκτιμά ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου οι ζημιές σε κτίρια και εγκαταστάσεις ξεπερνούσαν «το 1 δισεκ. δολάρια» (σ.σ. περίπου 930 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο Χάσεμ Χαϊντάρ.

Οι ζημιές στις υποδομές ανέρχονται σε 500 εκατ. δολάρια (ή 465 εκατ. ευρώ), πρόσθεσε.

Το Συμβούλιο του Νότου συγκεντρώνει πληροφορίες από «μηχανικούς, δημάρχους, τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους που μας παρέχουν τα στοιχεία που διαθέτουν», εξήγησε.

Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να πλησιάσουν στις μεθοριακές ζώνες, λόγω των σφοδρών βομβαρδισμών αλλά και επειδή έχουν καταστραφεί οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων κάνουν λόγο για μαζικές καταστροφές σε χωριά που έχουν ερημωθεί.

Στην πιο πρόσφατη έκθεσή του ο ΟΗΕ ανέφερε ότι από την κλιμάκωση των συγκρούσεων εκτοπίστηκαν περισσότεροι από 93.000 άνθρωποι στον Λίβανο.

Το Ισραήλ λέει ότι χτυπά υποδομές και θέσεις της Χεζμπολάχ, όμως οι λιβανέζικες αρχές σημειώνουν ότι έχουν καταστραφεί πλήρως ή μερικώς χιλιάδες κατοικίες.

«Το Συμβούλιο υπολογίζει ότι υπάρχουν 1.700 κατεδαφισμένα σπίτια» και περισσότερα από 14.000 που έχουν υποστεί ζημιές σε μικρότερο βαθμό.

Από τους βομβαρδισμούς έχουν καταστραφεί και οι καλλιέργειες. Ο Λίβανος μάλιστα κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί όπλα λευκού φωσφόρου, η χρήση των οποίων απαγορεύεται εναντίον άμαχου πληθυσμού. Οι αρχές αναμένουν μια κατάπαυση του πυρός για να εξετάσουν από κοντά τις ζημιές, όμως άγνωστο παραμένει πώς θα αποζημιωθούν οι κάτοικοι σε μια χώρα βυθισμένη σε άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση εδώ και μια πενταετία.

Μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, την ανοικοδόμηση χρηματοδότησαν οι χώρες του Κόλπου –κυρίως το Κατάρ– και το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.