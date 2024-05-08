«Μια ευκαιρία να γράψουμε ιστορία»…



Με αυτή τη λεζάντα, η Άστον Βίλα ανέβασε ένα βίντεο στα social media του συλλόγου. Πρόκειται για ένα μικρό βίντεο ενόψει της ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Πέμπτη το βράδυ για τα ημιτελικά του Europa Conference League, όπου η ομάδα καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 4-2 του πρώτου αγώνα.



Κεντρικό σύνθημα η λέξη «πιστεύουμε», θέλοντας να κάνει τον κόσμο, τους παίκτες και το επιτελείο να γίνουν ένα και να γράψουν ιστορία στο Φάληρο.

Δεν είναι πάντως το πρώτο ποστάρισμα των «Villains» τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη ρεβάνς, με τους Άγγλους να προσπαθούν να «φτιάξουν» τους παίκτες τους και να τους δώσουν έξτρα κίνητρο.



«Έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα», ήταν η λεζάντα σε χθεσινή φωτογραφία που περιελάμβανε τους Πάου Τόρες και Ντίμπου Μαρτίνες, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».



Μάλιστα, υπήρξε άλλο ένα πριν από μερικές ώρες που έδειχνε τον Γουότκινς να πανηγυρίζει τη μείωσε του σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό και προϊδέαζε πως ο Άγγλος φορ θα σκοράρει και στο Φάληρο.



«Θα το παλέψουμε ως το τέλος», ανέφερε σε ακόμη ένα ποστάρισμα η Βίλα με φόντο το Καραϊσκάκη.

