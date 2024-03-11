Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον φωτογραφήθηκε στο πλευρό του πρίγκιπα Γουίλιαμ να φεύγει από το κάστρο του Ουίνδσορ σήμερα.

Kate is pictured leaving Windsor Castle with William as Prince makes his way to Commonwealth Service at Westminster Abbey - but 'Princess of Wales is not expected to attend' https://t.co/bf3RaqMPnO pic.twitter.com/c3cORh515E March 11, 2024

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας εθεάθη να κατευθύνεται προς το Αβαείο του Γουέστμινστερ για την ετήσια λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας σήμερα το απόγευμα με τη σύζυγό του δίπλα του.

Δεν είναι γνωστό πού πήγαινε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, αλλά ήταν στη διαδρομή του συζύγου της προς το κέντρο του Λονδίνου ενόψει της λειτουργίας στις 14.45, στην οποία παρευρέθηκαν ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η βασίλισσα Καμίλα και η πριγκίπισσα Άννα.

Η Κέιτ, που κοίταξε έξω από το παράθυρό της καθώς ο Γουίλιαμ φαινόταν να διαβάζει κάποιες σημειώσεις, δεν αναμενόταν να εμφανιστεί δημόσια παρά μόνο μετά το Πάσχα μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά και δύο εβδομάδες σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου τον Ιανουάριο.

Την ίδια ώρα, το Παλάτι του Κένσινγκτον δέχτηκε αυξανόμενη πίεση να κυκλοφορήσει την πρωτότυπη φωτογραφία για την Ημέρα της Μητέρας αφού η Κέιτ Μίντλετον ζήτησε συγγνώμη καθώς παραδέχτηκε ότι είχε επεξεργαστεί την φωτογραφία όπου απεικονίζεται με τα παιδιά της, Πρίγκιπα Τζορτζ, Πριγκίπισσα Σάρλοτ και Πρίγκιπα Λούις.

