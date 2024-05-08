Στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, συναντήθηκε την Τετάρτη ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε: «Ήταν μεγάλη μου χαρά να αποδεχτώ την πρόσκληση του Εκρέμ Ιμάμογλου, να παρευρεθώ στη χθεσινή εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης και σήμερα να έχω διμερή συνάντηση μαζί του. Τον ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Είναι δέσμευσή μας να συνεργαστούμε στενά για την ευημερία των πολιτών και την πρόοδο των ιστορικών πόλεών μας. Θεωρούμε ότι οι πόλεις και οι δήμαρχοι μπορούν να διαδραματίσουν πολύ κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ειρήνης, των συνεργειών και της προόδου για τους πολίτες. Θα συνεχίσω τις επαφές μου με δημάρχους, προκειμένου στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, να επικρατήσουν οι προοδευτικές φωνές κόντρα στον λαϊκισμό και τη μισαλλοδοξία».

Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης με τη σειρά του δήλωσε τη στήριξή του στον κ. Δούκα: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων σήμερα, εδώ, στην Κωνσταντινούπολη και θα ήθελα να του ευχηθώ καλή επιτυχία στη θητεία του. Ελπίζω ότι η συνεργασία μας θα βελτιώνεται συνεχώς τόσο σε επίπεδο μεταξύ των δύο πόλεων, Αθήνας - Κωνσταντινούπολης, όσο και στο πλαίσιο του δικτύου των Βαλκανικών Πόλεων B40. Χθες, ο κ. Δούκας είχε την καλοσύνη να συμμετέχει στον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, ενώ με τη σημερινή επίσκεψή του, μας χαροποίησε ιδιαιτέρως. Για άλλη μια φορά τον ευχαριστώ για την ειλικρίνεια, τη φιλία και την υποστήριξή του».

Ο Χάρης Δούκας προσκάλεσε τον Εκρέμ Ιμάμογλου να επισκεφτεί την Αθήνα, κι εκείνος αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκληση, αναφέροντας ότι ελπίζει να επισκεφτεί την ελληνική πρωτεύουσα το συντομότερο δυνατό.

