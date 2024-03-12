Μετά την απονομή των χρυσών αγαλματιδίων, όλοι οι αστέρες του Χόλυγουντ – οσκαρικοί και μη – παρευρέθηκαν στο διάσημο Vanity Fair Oscar Party.

Μαζί με τον διοργανωτή του πάρτι, Guy Oseary, συν-οικοδέσποινα ήταν η Madonna, η οποία είχε ντυθεί βασίλισσα της Vogue- με κορσέ, πούπουλα, γυαλιστερές μαύρες μπότες και την χαρακτηριστική βικτοριανή περούκα.

Φυσικά, το mega ήταν πριβέ, χωρίς την παρουσία φωτογράφων, ώστε οι ακλεσμένοι να νιώσουν άνετα και να διασκεδάσουν.

Αλλά, ευτυχώς, η Μαντόνα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αρκετές, ενδεικτικές φωτογραφίες – ανάμεσά του και μία με τον βραβευμένο με Οσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου Κίλιαν Μέρφι, για τον ρόλο του Οπενχάιμερ.

Δείτε το καρουζέλ

«Το πάρτι των Όσκαρ είχε πλάκα! Είμαι κορίτσι που χρειάζεται ρεπό, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που συνάντησα τον αγαπημένο μου ηθοποιό, τον Κίλιαν Μέρφι. Συγχαρητήρια!» έγραψε στην ανάρτησή της η βασίλισσα της ποπ.

Πηγή: skai.gr

