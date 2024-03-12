Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Madonna α λα Vogue στο πάρτι των Οσκαρ και η φωτό με τον Κίλιαν Μέρφι - Δείτε φωτογραφίες

Το mega ήταν πριβέ αλλά, ευτυχώς, η Μαντόνα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αρκετές, ενδεικτικές φωτογραφίες

Madonna

Μετά την απονομή των χρυσών αγαλματιδίων, όλοι οι αστέρες του Χόλυγουντ – οσκαρικοί και μη – παρευρέθηκαν στο διάσημο Vanity Fair Oscar Party. 

Μαζί με τον διοργανωτή του πάρτι, Guy Oseary, συν-οικοδέσποινα ήταν η Madonna, η οποία είχε ντυθεί βασίλισσα της Vogue- με κορσέ, πούπουλα, γυαλιστερές μαύρες μπότες και την χαρακτηριστική βικτοριανή περούκα.

μαντονα

Φυσικά, το mega ήταν πριβέ, χωρίς την παρουσία φωτογράφων, ώστε οι ακλεσμένοι να νιώσουν άνετα και να διασκεδάσουν.

Αλλά, ευτυχώς,  η Μαντόνα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αρκετές, ενδεικτικές φωτογραφίες – ανάμεσά του και μία με τον βραβευμένο με Οσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου  Κίλιαν Μέρφι, για τον ρόλο του Οπενχάιμερ.

μαντονα

μαντονα

Δείτε το καρουζέλ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

«Το πάρτι των Όσκαρ είχε πλάκα! Είμαι κορίτσι που χρειάζεται ρεπό, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που συνάντησα τον αγαπημένο μου ηθοποιό, τον Κίλιαν Μέρφι. Συγχαρητήρια!» έγραψε στην ανάρτησή της η βασίλισσα της ποπ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαντόνα Madonna Oscar 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark