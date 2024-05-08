Κ. Χατζηδάκης: Ελλάδα και Κύπρος ξεπερνούν την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας

«Ελλάδα και Κύπρος ξεπερνούν την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Οι δυο χώρες έχουν κοινή συνισταμένη στο πεδίο της οικονομίας και αυτή είναι ο συνδυασμός δημοσιονομικής σοβαρότητας και φιλοεπενδυτικής πολιτικής. Αυτή είναι και η προϋπόθεση για μια σταθερή ανάπτυξη». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο της συνάντησης του με τον Κύπριο ομόλογο του Μάκη Κεραυνό κατά την επίσκεψη του πρώτου στην Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση τους, έγινε μια επισκόπηση της πορείας της οικονομίας των δύο χωρών και συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας, ενώ επιβεβαιώθηκε και το άριστο κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις των δύο κρατών.

«Στόχος της Ελλάδας και της Κύπρου παραμένει η συνέχιση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στην οικονομία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης. Ειδικά για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε πως «και οι δυο χώρες είναι -επί της αρχής- υπέρ της κατασκευής του μεγάλου αυτού έργου, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία το έχει εντάξει άλλωστε σε καθεστώς ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Το έργο αυτό έχει πολλές και διαφορετικές τεχνικές παραμέτρους τις οποίες διαχειρίζονται τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και Εμπορίου της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Επιπλέον, ο Κωστής Χατζηδάκης παρευρέθηκε σε γεύμα εργασίας που οργάνωσαν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης Χάρης Γεωργιάδης. Στο γεύμα επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη της Νέας Δημοκρατίας και του Δημοκρατικού Συναγερμού για το μέλλον της Ευρώπης ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών.

Τέλος, με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πρώην υπουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσωπικού του φίλου Τάσου Μητσόπουλου με τίτλο «Τάσος Μητσόπουλος – Όραμα και Πίστη για την Κύπρο και την Ευρώπη». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο Τάσος Μητσόπουλος έβλεπε τις δυο χώρες ως ένα όλον. Η προστασία των συμφερόντων του Ελληνισμού υπήρξε για αυτόν τον απόλυτο ζητούμενο. Πίστευε στο Έθνος και αυτό υπηρετούσε. Εργαζόμενος ακατάπαυστα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Μεγαλονήσου», τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «μπορεί να πέρασαν 10 χρόνια από τον θάνατο του, μπορεί να έφυγε από την ζωή τόσο νωρίς και τόσο άδικα, όμως κατάφερε κάτι που εύχομαι για τον καθένα μας ξεχωριστά. Κατάφερε φίλοι και αντίπαλοι να λένε πάντα τον καλό τον λόγο για τον Τάσο και τον τρόπο που επέλεξε να ζει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση για τον ίδιο και η μεγαλύτερη κληρονομιά που αφήνει στην γυναίκα, στα παιδιά του και στην αγαπημένη του πατρίδα, την Κύπρο».

Στην ίδια εκδήλωση μίλησαν ο τ. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης Χάρης Γεωργιάδης και η αδελφή του Τάσου Μητσόπουλου, Εύα Μητσοπούλου. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Έλληνας Πρέσβης στη Λευκωσία Ιωάννης Παπαμελετίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.