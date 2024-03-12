Λογαριασμός
Christina Applegate: Ζω μια κόλαση μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Applegate μοιράστηκε για πρώτη φορά τα νέα για την υγεία της το 2021 μέσω των social media 

Christina Applegate

Η Christina Applegate, η Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Anchorman» και «Dead To Me», δήλωσε ότι ζει μια κόλαση μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας. 

Christina Applegate

Η 52χρονη ηθοποιός, η οποία έμαθε ότι αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας το 2021, δήλωσε στο «Good Morning America»:

«Ζω στην κόλαση. Δεν βγαίνω πολύ έξω, οπότε αυτό είναι λίγο δύσκολο για τον οργανισμό μου. Αλλά φυσικά, η υποστήριξη είναι υπέροχη και είμαι πραγματικά ευγνώμων».

Η ηθοποιός χρησιμοποίησε την εμφάνισή της στην εκπομπή του ABC για να προωθήσει το «MeSsy», ένα podcast που μόλις ξεκίνησε να κάνει με τη συνάδελφό της ηθοποιό και πρωταγωνίστρια των «Sopranos», Jamie-Lynn Sigler, η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας όταν ήταν 20 ετών. 

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, Christina Applegate, διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης και τελευταίας σεζόν της κωμωδίας «Dead to Me». 

