Ως κόρη της Monica Belluci και του Vincent Cassel, θα έμοιαζε σχεδόν απίθανο για τη Deva Cassel να μην ακολουθούσε τα χνάρια των γονιών της. Για αυτόν το λόγο άλλωστε, δεν εξεπλάγη πραγματικά κανείς όταν η Deva αποφάσισε να ξεκινήσει την καριέρα της στο μόντελινγκ. Παρόλο που είναι σχετικά νέα στον χώρο, έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα και είναι σαφές ότι έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της.

Παρά το γεγονός ότι έχει διάσημους γονείς, ωστόσο, η 19χρονη Deva είναι αποφασισμένη να χαράξει τη δική της πορεία και μέχρι στιγμής έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Αν δεν γνωρίζεις ακόμα τη Deva, ακολουθούν 10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για εκείνη.

Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004

Η Bellucci καλωσόρισε τη Deva στις 12 Σεπτεμβρίου 2004, λίγες εβδομάδες πριν από τα 40ά γενέθλιά της. Η Deva γεννήθηκε στη Ρώμη και το όνομά της σημαίνει «ουράνια ομορφιά» στην ινδουιστική θρησκεία.

Αφού υποδέχτηκε τη δεύτερη κόρη της, τη Léonie, πέντε χρόνια αργότερα, η Bellucci μίλησε για την απόκτηση παιδιών μετά τα 40 και για ποιο λόγο ένιωσε ότι πήρε τη σωστή απόφαση να περιμένει.

Μεγάλωσε στο Παρίσι

Η Deva μεγάλωσε στο Παρίσι το οποίο θεωρεί την πιο όμορφη πόλη, αλλά πέρασε επίσης κάποιο διάστημα στη Ρώμη και το Ρίο ντε Τζανέιρο. Τον Μάρτιο του 2023, συνεργάστηκε με τη Vogue France κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, καθώς ετοιμαζόταν για το σόου του Dior.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο όταν ήταν 14 ετών

Μεγαλώνοντας ανάμεσα σε κάμερες και εμπνευσμένη από την καριέρα της μητέρας της, η Deva από νεαρή ηλικία είχε κλίση στις δημιουργικές τέχνες. Σε παλαιότερη συνέντευξή της δήλωσε πως πάντα ήξερε ότι θα ακολουθούσε καριέρα στις τέχνες και ξεκίνησε με το μόντελινγκ επειδή ο «κόσμος των εικόνων» την ιντρίγκαρε.

Η Deva είχε την πρώτη της μεγάλη φωτογράφιση όταν ήταν 14 ετών σε μια καμπάνια αρώματος για την Dolce & Gabbana. Από τότε, έχει κοσμήσει το εξώφυλλο της Vogue Italy μαζί με τη μαμά της το 2021 και έχει περπατήσει σε πολλές πασαρέλες, ειδικά για τον Dior, με τον οποίο συνεργάζεται συχνά.

Η μητέρα της αποτελεί το μεγαλύτερο fashion icon για εκείνη

Η Deva μεγάλωσε μέσα στη μόδα, καθώς η μητέρα της είχε μια ακμάζουσα καριέρα στη βιομηχανία του μόντελινγκ και συμμετείχε συχνά σε εκδηλώσεις υψηλής μόδας. Όπως δήλωσε στη Vogue, η μαμά της αποτελεί το νούμερο ένα fashion icon για την ίδια και την έκανε να εμπνευστεί από πολύ μικρή ηλικία για το πως θα εξωτερικεύσει τις ιδέες της μέσα από το ντύσιμό της.

Ενδιαφέρεται να αναπτύξει την καριέρα της ως ηθοποιός

Εκτός από μοντέλο, η Deva έχει αρχίσει να ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της στην υποκριτική. Έκανε το ξεκίνημά της σε μια ιταλική ταινία που κυκλοφόρησε το 2023, το Όμορφο Καλοκαίρι, και θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά του Netflix «The Leopard».

Ενώ αρχικά δεν ήθελε να στραφεί στην υποκριτική, η Deva δήλωσε ότι με την πάροδο του χρόνου άρχισε να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον τομέα και άρχισε να ακολουθεί τα ενδιαφέροντά της. Δε σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα την καριέρα της ως μοντέλο, αντίθετα θέλει να συνεχίσει να είναι τόσο μοντέλο όσο και ηθοποιός, χωρίς κανένα από τα δύο να περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Λατρεύει τα ταξίδια

Η Deva μπορεί να είναι νεαρή, αλλά έχει ήδη την τάση να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Ένας από τους στόχους της ζωής της, όπως είπε στο Gen V, είναι να έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέχρι τα 30 της χρόνια, ξεκινώντας με μια πρώτη επίσκεψη στην Ιαπωνία το 2024. Η αγαπημένη πόλη της ηθοποιού μπορεί να είναι το Παρίσι, αλλά το αγαπημένο της μέρος στον κόσμο είναι η Λιθουανία!

Έκανε φωτογραφίσεις όταν ακόμη ήταν… έμβρυο

Αν είσαι από εκείνους που πιστεύουν στο πεπρωμένο, τότε μάλλον θα συμφωνήσεις ότι η Deva ήταν γραφτό να γίνει μοντέλο. Στην πραγματικότητα, έκανε ήδη επαγγελματικές φωτογραφήσεις πριν καν γεννηθεί. Όταν η Monica ήταν έγκυος στην Deva, είχε κάνει μια γυμνή φωτογράφιση.

Δεν ακολουθεί κανέναν στο Instagram

Τα τελευταία χρόνια, τα Social Media είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία. Παραδόξως, η Deva δεν ασχολείται τόσο πολύ με αυτά, όσο θα υπέθεταν κάποιοι. Αν και έχει λογαριασμό στο Instagram, μέχρι πρόσφατα, δεν ήταν επαληθευμένος. Επιπλέον, δεν ακολουθεί κανέναν στο Instagram, ούτε καν τους γονείς της!

Μιλάει τρεις γλώσσες

Η Deva μπορεί να είναι νέα, αλλά μιλάει ήδη τρεις γλώσσες. Έχει στενή σχέση με το ιστορικό του καθενός από τους γονείς της και παίζουν και οι δύο σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της. Εκτός από τα αγγλικά, η Deva μιλάει επίσης γαλλικά και ιταλικά, αν και δεν είναι σαφές ποια ή ποιες γλώσσες μιλάει άπταιστα.

Διατηρεί την ιδιωτικότητά της

Η Deva έχει βρεθεί στο προσκήνιο για όλη της τη ζωή, αλλά ποτέ δεν ήταν το είδος του ανθρώπου που απολάμβανε την προσοχή. Είναι ένα εκπληκτικά κλειστό άτομο και μέχρι στιγμής, δε φαίνεται να απασχολεί με την προσωπική της ζωή, τα φώτα της δημοσιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό να αλλάξει, καθώς μεγαλώνει και εδραιώνεται στην καριέρα της.

