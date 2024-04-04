Victoria Beckham: Αρνείται να συμμετάσχει στην επανένωση των Spice Girls

Η Βικτόρια Μπέκαμ διέψευσε τις φήμες για επανένωση των Spice Girls με αφορμή την 30ή επέτειο που θα έχουν φέτος.

Αυτό συνέβη, αφού η Mel B προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της, όταν πρόσφατα υποσχέθηκε ότι σύντομα θα γίνει μια ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει «και τις πέντε μας».

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι οπαδοί του Glastonbury, που θα πάνε στο φετινό φεστιβάλ στα τέλη Ιουνίου, θα απογοητευτούν, καθώς η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επανένωση, σύμφωνα με τη «Mirror».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Radio France, η Βικτόρια Μπέκαμ ανέφερε: «Μιλάω σε όλα τα κορίτσια. Θα ήταν υπέροχο να κάνουμε κάτι για να γιορτάσουμε την 30ή επέτειο - ένα δείπνο ή ένα γεύμα - και να θυμηθούμε. Αλλά ναι, δεν θα είναι κάτι περισσότερο από αυτό».

Επιμένοντας ότι οι μέρες του girl band έχουν μείνει πίσω της, πρόσθεσε: «Είμαι τόσο περήφανη για όσα πέτυχα με τις Spice Girls, αλλά προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων μέσω της μόδας και της ομορφιάς. Υπήρξαν πολλές φήμες για περιοδείες και συναυλίες, αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Θα ήθελα, όμως, να γιορτάσω με τα κορίτσια με έναν άλλο τρόπο, μόνο εγώ και αυτές».

Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είπε η Mel B σε συνέντευξή της μόλις πριν από μία εβδομάδα στην αμερικανική πρωινή εκπομπή «Hoda & Jenna». Αφού παραδέχτηκε ότι είναι «φλύαρη», η 48χρονη ισχυρίστηκε και πάλι ότι και τα πέντε μέλη των Spice Girls «εργάζονται πάνω σε κάτι πολύ καλό». Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι οι θαυμαστές θα δουν το εμβληματικό γυναικείο συγκρότημα ζωντανά για άλλη μια φορά.

Προσπαθώντας να παραμείνει σιωπηλή καθώς τη ρωτούσαν για τη φημολογούμενη επανένωση, η Mel δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες και είπε: «Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί πάντα μου την ‘’πέφτουν’’, επειδή είμαι η φλύαρη. Αλλά νομίζω ότι σας το έχω ξαναπεί: εμείς οι πέντε δουλεύουμε πάνω σε κάτι που θα ανακοινωθεί σύντομα».

Προς το παρόν μένει να δούμε αν η «Posh», δηλαδή η Βικτόρια Μπέκαμ, λέει την αλήθεια ή αν απλώς προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους θαυμαστές της.

Πηγή: skai.gr

