Η Τζόαν Μπαέζ θα κυκλοφορήσει την πρώτη της ποιητική συλλογή

Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ακτιβίστρια στους τομείς της μη βίας, των πολιτικών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, Τζόαν Μπαέζ θα κυκλοφορήσει την πρώτη ποιητική συλλογή της.

Το βιβλίο με τα ποιήματα της Τζόαν Μπαέζ «When You See My Mother, Ask Her to Dance» θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου με τον εκδοτικού οίκου Godine.

Αν και η τραγουδίστρια γράφει ποίηση εδώ και δεκαετίες, δεν την είχε παρουσιάσει στο κοινό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου η «οικεία, αυτοβιογραφική» συλλογή περιλαμβάνει σκέψεις για τη ζωή, την οικογένεια, τη φύση, την τέχνη και κομβικές στιγμές από όλη την καριέρα της».

«Όλες παρουσιάζονται ως προσωπικό ημερολόγιο σε μορφή στίχων» σημειώνεται.

Ο στιχουργός Μπέρνι Τόπιν διατύπωσε εκ των προτέρων επαίνους για τη συλλογή, περιγράφοντας τα ποιήματα ως «θαρραλέα και ενδοσκοπικά».

Η θρυλική καλλιτέχνιδα Τζόαν Μπαέζ μοιράζεται ποιήματα εμπνευσμένα από τους συγχρόνους της (όπως ο Μπομπ Ντίλαν, η Τζούντι Κόλινς και ο Τζίμι Χέντριξ), μαζί με αναμνήσεις από την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων ποιημάτων για τη μικρότερη αδερφή της, την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Μίμι Φαρίνα, αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

