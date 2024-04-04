Kanye West: Κατηγορείται ότι απείλησε να κλειδώσει μαθητές σε κλουβιά!

Ο Kanye West, μάλλον, δεν είναι το καλύτερο αφεντικό στον κόσμο. Ο Trevor Phillips, πρώην υπάλληλος της ακαδημίας Donda Academy και της μάρκας μόδας Yeezy του ράπερ, κατέθεσε την Τρίτη αγωγή στο Λος Άντζελες, με την οποία κατηγορεί τον West για ρατσισμό, ομοφοβία, αντισημιτισμό και παρενόχληση τόσο κατά των μαθητών της σχολής όσο και κατά των υπαλλήλων.

«Ο Kanye συμπεριφερόταν ρατσιστικά απέναντι στους μαύρους υπαλλήλους του. Ακόμη και όταν γινόταν μάθημα, ο καλλιτέχνης φώναζε και έβριζε τους μαύρους υπαλλήλους», σύμφωνα με την αγωγή.

Ο Phillips ισχυρίζεται, επίσης, ότι είδε τον Kanye West «να απειλεί την LGBTQ+ κοινότητα και μάλιστα σε μια περίπτωση, σχεδόν, να διεγείρει σεξουαλικά τον εαυτό του». Ο Phillips φέρεται επίσης να είδε τον West να παρενοχλεί μαθητές της Donda Academy, απειλώντας να τους ξυρίσει τα κεφάλια και να τους κλειδώσει σε ένα κλουβί.

Ο Phillips προσλήφθηκε αρχικά το 2022 για να εργαστεί στο Yeezy, το εμπορικό σήμα μόδας του West, αλλά τελικά εργάστηκε και στη Donda Academy, το χριστιανικό σχολείο Κ-12 που ίδρυσε ο West.

Kanye West is being sued by a former employee who accuses him of racism, antisemitism, homophobia, and other discrimination. https://t.co/wMHxnCa1KX — Entertainment Weekly (@EW) April 3, 2024

Αφού ο διάσημος καλλιτέχνης μίλησε για το πόσο θαύμαζε τον Αδόλφο Χίτλερ και μισούσε τους Εβραίους τον Δεκέμβριο του 2022, οι επιχειρηματικές του σχέσεις με μάρκες, όπως η Adidas, κατέρρευσαν και η περιουσία του μειώθηκε δραματικά, όπως αναφέρει η αγωγή. Με τους λογαριασμούς του Yeezy να έχουν «παγώσει» από την Adidas, ο Phillips πληρώθηκε με χρήματα από τη Donda Academy και άρχισε να εργάζεται και εκεί.

Η αγωγή περιγράφει, επίσης, λεπτομερώς μερικά συγκεκριμένα περιστατικά περίεργης συμπεριφοράς του West. Σε μια συνάντηση τόσο με το προσωπικό της Donda Academy όσο και με δύο σπουδαστές, η αγωγή υποστηρίζει ότι: «Ο Kanye άρχισε να συζητά ανοιχτά για το πώς του αρέσει να βγαίνει μόνο με λευκές γυναίκες. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στους δύο μαθητές, ο Kanye τους είπε ότι ήθελε να ξυρίσουν τα κεφάλια τους και ότι θα μπορούσαν να κλειδωθούν σε κλουβιά».

Ο Phillips υποστηρίζει, επίσης, ότι ο Kanye West τον παρενόχλησε σεξουαλικά σε μια συνάντησή τους, μιλώντας του για πορνό και όργια. Ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε επανειλημμένα και ταπεινώθηκε μπροστά σε άλλους υπαλλήλους και το προσωπικό, ενώ δεν του καταβλήθηκε ποτέ αποζημίωση μετά το κλείσιμο της Donda Academy, τον Αύγουστο του 2023.

Πηγή: skai.gr

