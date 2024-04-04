Η Anna Paquin περπάτησε στο κόκκινο χαλί της τελευταίας της ταινίας, «A Bit of Light», σε σκηνοθεσία του συζύγου της και συμπρωταγωνιστή της στο «True Blood», Stephen Moyer, με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δίνει μάχη με άγνωστη ασθένεια, η οποία επηρεάζει την κινητικότητα και την ομιλία της.

«Δεν ήταν εύκολο», δήλωσε η ηθοποιός στο «People», αναφερόμενη στο ότι χρειάζεται μπαστούνι για να περπατήσει καθώς και στη δυσκολία να μιλήσει. Μια πηγή δήλωσε στο πρακτορείο, ωστόσο, ότι η ηθοποιός ελπίζει ότι θα αναρρώσει πλήρως.

Παρά τις ανησυχίες για την υγεία της, η Paquin λέει ότι είναι πολύ τυχερή που κάνει αυτό που αγαπάει.

«Η πρώτη μου αγάπη ήταν ο ανεξάρτητος κινηματογράφος», διευκρίνισε. «Έτσι μπήκα στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Δούλευα με ανθρώπους που είχαν ως στόχο να αφηγούνται ιστορίες και να τις αφηγούνται με ακεραιότητα και αλήθεια».

Η Paquin κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία «The Piano», της Jane Campion, σε ηλικία 11 ετών.

Η πρωταγωνίστρια των «X-Men» είναι, επίσης, ευγνώμων που μπορεί να δουλέψει με τον Moyer, σημειώνοντας ότι είναι το «αγαπημένο της πρόσωπο για να παίζει μαζί του». Ο Moyer είχε στο παρελθόν σκηνοθετήσει τη Paquin σε μερικά επεισόδια του «True Blood» και αργότερα σε δύο επεισόδια της σειράς «Flack».

Το «A Bit of Light» είναι η δεύτερη κοινή τους ταινία, με τον Moyer να σκηνοθετεί για πρώτη φορά το 2018 την ταινία «The Parting Glass».

Στο «A Bit of Light» πρωταγωνιστεί η Paquin ως αλκοολική μητέρα που χάνει την επιμέλεια των παιδιών της και αναγκάζεται να ξαναχτίσει τη ζωή της, ενώ παράλληλα συμφιλιώνεται με το παρελθόν. Σχετικά με τις συχνές συνεργασίες της με τον Moyer, η Paquin σημείωσε ότι δεν θα δούλευε μαζί του αν δεν είχε τα κότσια. «Δεν είμαι συναισθηματική όταν πρόκειται για δουλειά», πρόσθεσε γελώντας.



